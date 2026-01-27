«Мяукал из-под стола»: мальчика-маугли и мешки с экскрементами нашли в квартире преподавателя ВУЗа

В практике клининговой компании бывают не просто грязные, а по-настоящему шокирующие случаи. Анастасия Савчук, генеральный директор компании «Настенька», в интервью «Городовому» рассказала о самом запоминающемся и пугающем заказе в её карьере, который запомнился не масштабами уборки, а человеческой драмой.
«Ребёнок вёл себя как Маугли»
Заказ поступил от внешне благополучной женщины, преподавателя иностранного языка в престижном ВУЗе. Однако в её квартире царили ужасающие условия: жили 9 кошек, и всё помещение было завалено мусором и экскрементами. Но самое страшное ждало сотрудников внутри.
«Ребёнок абсолютно голодный, абсолютно дикий, ему года три было, он мяукал из-под стола, шипел, то есть он вёл себя как кот, как Маугли», — вспоминает Анастасия.
Мальчик был настолько социализирован с животными, что лакал из кошачьей миски, а ошарашенным работникам пришлось выманивать его из-под мебели бананом.
Реакция и последствия
Увидев это, руководство компании не осталось в стороне. «Мы вызывали службу опеки», — говорит эксперт по уборке.
Этот случай, произошедший около десяти лет назад, до сих пор вызывает у неё мурашки. Он стал примером того, что за благополучным фасадом может скрываться настоящая трагедия, а работа клинера иногда требует не просто умения убираться, но и человеческого участия.