Городовой / Полезное / «Мяукал из-под стола»: мальчика-маугли и мешки с экскрементами нашли в квартире преподавателя ВУЗа
«Мяукал из-под стола»: мальчика-маугли и мешки с экскрементами нашли в квартире преподавателя ВУЗа

Опубликовано: 27 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
квартира
«Мяукал из-под стола»: мальчика-маугли и мешки с экскрементами нашли в квартире преподавателя ВУЗа
Фото: Городовой.ру

В практике клининговой компании бывают не просто грязные, а по-настоящему шокирующие случаи. Анастасия Савчук, генеральный директор компании «Настенька», в интервью «Городовому» рассказала о самом запоминающемся и пугающем заказе в её карьере, который запомнился не масштабами уборки, а человеческой драмой.

«Ребёнок вёл себя как Маугли»

Заказ поступил от внешне благополучной женщины, преподавателя иностранного языка в престижном ВУЗе. Однако в её квартире царили ужасающие условия: жили 9 кошек, и всё помещение было завалено мусором и экскрементами. Но самое страшное ждало сотрудников внутри.

«Ребёнок абсолютно голодный, абсолютно дикий, ему года три было, он мяукал из-под стола, шипел, то есть он вёл себя как кот, как Маугли», — вспоминает Анастасия.

Мальчик был настолько социализирован с животными, что лакал из кошачьей миски, а ошарашенным работникам пришлось выманивать его из-под мебели бананом.

Реакция и последствия

Увидев это, руководство компании не осталось в стороне. «Мы вызывали службу опеки», — говорит эксперт по уборке.

Этот случай, произошедший около десяти лет назад, до сих пор вызывает у неё мурашки. Он стал примером того, что за благополучным фасадом может скрываться настоящая трагедия, а работа клинера иногда требует не просто умения убираться, но и человеческого участия.

Игорь Мустафин Федор Никонов
