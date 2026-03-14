Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять

Опубликовано: 14 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Иногда хочется приготовить что-нибудь вкусное и сытное, но без долгой возни на кухне.

Блины получаются мягкими, нежными и очень ароматными благодаря сыру и свежей зелени. Рецептом на своем Дзен-канале поделилась Наталья Красилова.

Ингредиенты:

яйца — 3–4 шт., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., сыр — 150 г, зелень — по вкусу, молоко — 300 мл, мука — 150 г, растительное масло — 30 мл, разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

В миске смешиваю яйца, соль и сахар. Количество соли можно немного регулировать в зависимости от того, насколько солёный сыр используется. Если яйца крупные, достаточно трёх, если небольшие — лучше взять четыре.

Сыр натираю на мелкой тёрке и отправляю в миску с яйцами. Зелень мелко нарезаю. Подойдёт любая — укроп, зелёный лук, петрушка (я обычно беру укроп и зелёный лук). Вливаю молоко и перемешиваю.

Муку просеиваю вместе с разрыхлителем и добавляю в тесто. Затем вливаю растительное масло. Тесто должно получиться средней густоты — примерно как на обычные блины. Если хочется, можно сделать его чуть жиже. По желанию в тесто можно добавить немного нарезанной колбасы.

Разогреваю сковороду и слегка смазываю её растительным маслом. Наливаю порцию теста и распределяю его по поверхности, формируя круг.

Жарю блины на среднем огне с двух сторон до красивого золотистого цвета. Готовые блины перекладываю на тарелку. При желании их можно смазать растопленным сливочным маслом. Я чаще просто сворачиваю их трубочкой. Подавать такие блины лучше всего со сметаной.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить салат «Облако» с копчёной курицей.

Автор:
Александр Асташкин
