Попробовала один раз — теперь готовлю постоянно: салат «Облако» с копчёной курицей

Этот салат не только вкусный, но и очень красивый в разрезе.

Салат получается мягким, сочным и буквально тает во рту. А благодаря слоям он выглядит очень эффектно на праздничном столе. Способом приготовления поделился Дзен-канал «1001 рецепт».

Ингредиенты

Копчёная курица (филе грудки или бедра) — 300 г, яйца — 4 шт., картофель — 2 шт., плавленый сыр (типа «Дружба») — 2 шт., зелёный лук — 1 пучок, майонез — 150-200 г, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала подготавливаю ингредиенты. Картофель отвариваю в мундире в слегка подсоленной воде, затем остужаю и очищаю. Яйца варю вкрутую, охлаждаю, очищаю и аккуратно разделяю на белки и желтки. Копчёную курицу отделяю от костей и нарезаю небольшими кубиками.

Для сборки салата удобно использовать кулинарное кольцо — так он получится аккуратным и ровным. Ставлю кольцо на блюдо, на котором салат будет подаваться.

Первым слоем натираю варёный картофель на крупной тёрке. Равномерно распределяю его по форме, слегка солю и перчу, затем делаю сеточку из майонеза.

Следующим слоем выкладываю нарезанную копченую курицу и снова покрываю её тонкой сеткой майонеза. Зелёный лук мелко нарезаю и распределяю следующим слоем — он добавляет салату свежесть и яркость. После этого натираю яичные желтки на мелкой тёрке и снова делаю лёгкую сеточку из майонеза.

Плавленые сырки также натираю на мелкой тёрке. Чтобы они легче натирались, их можно заранее подержать 15-20 минут в морозилке. Распределяю сырный слой и снова добавляю немного майонеза. Последним слоем натираю яичные белки. Аккуратно снимаю кулинарное кольцо. Салат можно подавать сразу.

Ранее мы писали о том, как приготовить шикарную глазурь для кулича.