Пляжи Крыма, о которых знают только местные - здесь чистая вода и живописные виды: где находятся, координаты

Какие пляжи Крыма стоит посетить туристам

Крымские пляжи пользуются большой популярностью у туристов, но есть и те участки побережья, на которых не будет много людей. О таких местах знают только местные, при этом они намеренно не говорят приезжим точные координаты.

Аязьма

Координаты: 44.470829536600625, 33.64368238778982.

Живописное место протягивается от мыса Айя до Балаклавы. Здесь можно увидеть редкие растения, красивые бухты, состоящие из песка и гальки. Вода тут прогревается очень быстро, поэтому местные так любят это место.

Бакальская коса

Координаты: 45.76668293099147, 33.1834116153725.

“Бакальская коса расположена в северо-западной части Крыма в районе села Стерегущее. Ее протяженность составляет — 12 км, покрытие — песок и ракушечник, тени нет, обустроены кемпинги. Вода тут считается целебной из-за большого количества водорослей. К тому же здесь отличная рыбалка: ловятся стерлядь, камбала, ставрида”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Мыс Опук

Координаты: 45.038695931076674, 36.223299725145125.

Опук считается частью Опукского заповедника. Вход для взрослого человека обойдется в 150 рублей. Это место стоит посетить не только ради пляжей, но и для исследования местной каменоломни, где можно увидеть летучих мышей. Обязательно стоит осмотреть Кояшское озеро, Скалы-корабли, руины города Киммерика.

Опыт автора

“При посещении Крыма я приезжала на Бакальскую косу. Меня впечатлили не только уединенные пляжи, но и соленое Бакальское озеро, которое расположено в западной части косы”, - рассказала Полина Аксенова.

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