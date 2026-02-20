Сходил за продуктами в Беларуси - и обомлел от местных цен: будто в СССР вернулся

Что можно купить в Беларуси на 50 рублей

Белорусские цены приятно удивляют российских туристов. Продукты здесь стоят заметно дешевле, а ассортимент радует разнообразием местных товаров. Блогер, автор канала "Зоркий", отправившийся в Минск с семьёй, решил провести эксперимент: сколько продуктов можно купить на 50 белорусских рублей и что вообще входит в привычную корзину.



Российские рубли в белорусских магазинах не принимают, но карта «Мир» работает без проблем. Блогер поступил просто: нашёл по пути на рынок банкомат и снял наличные. В банкомате не самый выгодный курс, зато удобно и быстро. Главное — привыкнуть к цифрам на ценниках. Многим они напоминают советские времена. Банка сметаны за 3 рубля вместо привычных 80 сначала вызывает лёгкий шок, но со временем начинаешь быстро пересчитывать в уме.

Что купили на 50 рублей

В первый же вечер семья отправилась за продуктами. Вот что вошло в корзину:

Сыр местного производства — 200 граммов обошлись в смешные деньги: в пересчёте на российские рубли около 119. Блогер отмечает, что это не премиальный продукт, но вполне достойный.

Конфеты — 8,75 белорусского рубля (примерно 235 российских). Вкусное лакомство на основе яблочного пюре и клюквенного припаса, с приятной кислинкой. На российских маркетплейсах такие же конфеты стоят в два раза дороже.

Квашеная капуста по-белорусски с клюквой — 6 рублей (около 163 российских). Сама по себе не произвела впечатления, но в сочетании с необычным хлебом с кусочками овощей оказалась вполне удачной.

Газировка — литр за 88 российских рублей в пересчёте. Для тех, кто скучает по привычным напиткам, в белорусских магазинах полный ассортимент.

Кроме этого, взяли персики, две пачки сыра, чай, яйца, ещё немного сладостей и напитков. Вся корзина потянула на 50 белорусских рублей — в пересчёте около 1500 российских.

Блогер признаётся, что ходить по белорусским рынкам и магазинам — отдельное удовольствие. Много интересного можно найти из местных продуктов: сгущёнка, масло, мясные деликатесы. Цены на местные товары заметно ниже, чем в России. Конечно, приятнее видеть ценник в три рубля, чем в сто, даже с учётом курса. Главное, что на 50 рублей можно собрать полноценную корзину и даже побаловать себя вкусностями.

