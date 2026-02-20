Городовой / Город / 11-летняя девочка из Петербурга вернется к отцу: развязка драмы с пропавшими сестрами
11-летняя девочка из Петербурга вернется к отцу: развязка драмы с пропавшими сестрами

Опубликовано: 20 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
11-летняя девочка из Петербурга вернется к отцу: развязка драмы с пропавшими сестрами
11-летняя девочка из Петербурга вернется к отцу: развязка драмы с пропавшими сестрами
Global Look Press / Anna Krichfalushaya / URA.RU
Жизни и здоровью сестер, найденных вместе с матерью, ничего не угрожает.

Младшую из сестер из Санкт-Петербурга, найденную вместе с матерью и старшей сестрой во Владимирской области, возможно, вернут родственникам в город на Неве. Об этом РИА Новости рассказал источник, осведомленный о ситуации.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" начал операцию по розыску 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по просьбе их отца, распространив ее на 15 регионов России.

Оперативные службы предполагали, что девушки находятся с матерью в сообществе "Царская империя" в Ульяновской области — эти сведения сейчас проверяют.

Следователи инициировали проверку после заявления о пропаже женщины и ее дочерей, и, по данным ГСУ СК РФ по Петербургу от среды, их обнаружили во Владимирской области.

"Есть вероятность, что младшую девочку вернут в семью в Петербурге", — отметил источник агентства, не вдаваясь в детали.

Как сообщили в петербургском следственном главке СК, здоровью и жизни найденных вместе с матерью сестер ничего не угрожает.

Автор:
Юлия Аликова
Город
