1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода как новая: ни векового нагара, ни жира – сияет как на праздник

Простой и рабочий способ чистки сковороды

Постепенно, по мере жарки блюд сковорода начинает покрываться закаменевшим нагаром и жиром, отчистить которые бывает весьма проблематично. Но опускать руки не стоит. Эксперту по домоводству Марине Жуковой удалось отыскать простой, довольно щадящий и, главное, эффективный способ чистки сковороды. Засияет как новая: нагар и жир отвалятся кусками.

Рецепт чистящего состава

По словам эксперта, в первую очередь нужно приготовить рабочий состав. Для этого нужно смешать в большой емкости:

таблетку для посудомоечной машины – 1 шт.;

горчичный порошок – 5 столовых ложек;

воду – 5 литров.

Чистка сковороды

В получившийся раствор отправить сковороду, поставить все на огонь, довести до кипения и проварить 30-40 минут. Если ситуация запущенная, то кипятить нужно 1-2 часа.

По истечении времени нужно почистить сковороду жесткой губкой. Нагар размягчится и будет удаляться легким движением руки. Останется помыть сковороду обычным способом и ополоснуть водой.

Марина Жукова отметила, что таблетка для посудомоечной машины работает очень мощно, удаляя жир и другие загрязнения. Горчичный порошок, в свою очередь, размягчает застарелый нагар, делая его податливым для чистки.

"Весь нагар, вся сажа, копоть, застарелый жир, все со сковороды у меня отошло. Она абсолютно чистая. Ручку я вообще практически не чистила, она сама очистилась в процессе варки. Остальное удалилось легким прикосновением металлической губки. Поэтому, друзья, если будете пользоваться моим способом, то имейте в виду, что дно у сковородок у всех разное, поэтому какую-то сковороду нужно будет почистить подольше, а какая-то будет чиститься абсолютно легко, без хлопот и без проблем. Но способ рабочий, очень эффективный, очень мощный", – резюмировала эксперт.

