Рецепт данного блюда был разработан в начале 2000-х годов и ассоциируется с профессиональными поварами ведущих ресторанов Москвы. Изначально это блюдо позиционировалось как праздничное угощение, способное эффектно украсить любой стол. Особую популярность оно приобрело после того, как одна из домохозяек модифицировала его, добавив маслины и чипсы, что позволило придать ему форму подсолнуха. После публикации фотографии и подробного рецепта в сети интернет, салат получил широкое распространение и завоевал признание среди кулинаров.
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 гр;
- шампиньоны — 350 гр;
- яйца — 4 шт;
- сыр — 100 гр;
- майонез — около 120 гр;
- маслины без косточек — 20 шт;
- чипсы (для декора) — 50 шт;
- растительное масло для жарки — 2 ст. ложки.
1. Отварите куриную грудку до готовности, затем нарежьте ее кубиками.
2. Нарежьте шампиньоны ломтиками и обжарьте на сковороде.
3. Отварите яйца, отделите желтки двух яиц. Два белка и два целых яйца натрите на крупной терке. Желтки следует тщательно размять вилкой, а сыр натереть на мелкой терке.
5. Приступайте к формированию салата слоями, равномерно распределяя майонез между каждым слоем.
6. Рекомендуется следующая последовательность слоев: куриное филе, грибы, яйца, сыр, желтки.
7. Для украшения салата используйте маслины, которые можно расположить по всей поверхности.
8. Охладите салат в холодильнике в течение нескольких часов.
9. Непосредственно перед подачей по краям салата разместите лепестки подсолнуха, выполненные из чипсов.