Квартиры продают по рублю, но никто не покупает: как пустеет некогда процветавший город России

Почему Воркута лишилась половины населения

Воркуту называют самым быстро вымирающим городом России. И этот грустный факт делает её идеальным местом для путешественников, которым интересны нетривиальные места. Время здесь будто остановилось, а заброшенные кварталы хранят память о тысячах людей, уехавших в поисках лучшей жизни.



В Воркуту попасть можно только самолётом или поездом. Путешественник, который рассказал о своей поездке в блоге Яндекс Путешествия, долетел прямым рейсом из Москвы.

Воркута возникла вокруг крупнейшего в СССР месторождения угля. В лучшие времена здесь жили 150 тысяч человек. Сейчас осталось около 60 тысяч. Помимо Воркуты автор объездил крупные посёлки вокруг города, взяв на прокат машину. Именно в них чувство опустошения достигает предела.



Вокруг Воркуты десятки заброшенных посёлков. Жители покидают их, потому что работы нет. Квартиры здесь предлагают выкупить за 1 рубль, но продать их почти невозможно и по такой цене. Чаще жилье просто бросают. В отдельных домах заброшенными стоят целые подъезды, а в оставшихся двух-трёх квартирах теплится жизнь. Коммунальные услуги им всё равно предоставляют.



В поселке Северном сохранился и продолжает работать старый дом культуры, пункт выдачи заказов маркетплейса и кафе. Такие островки жизни среди руин впечатляют, пишет автор.

В крупнейшем посёлке Воргашор опустел каждый второй дом. Отличать пустующие квартиры автор быстро научился: в них выбиты окна, не горит свет и не чищен подъезд. В пустующих квартирах нет ничего ценного, но продолжают лежать ненужные бывшим хозяевам вещи, на которые из разбитых окон наметает снег.



Автор отмечает, что несмотря на разруху, город кажется уютным и безопасным, потому что людей мало и все знакомы. Однако же это не то место, в котором хочется задержаться.

