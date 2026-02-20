Городовой / Полезное / Квартиры продают по рублю, но никто не покупает: как пустеет некогда процветавший город России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей Город
Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Квартиры продают по рублю, но никто не покупает: как пустеет некогда процветавший город России

Опубликовано: 20 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Квартиры продают по рублю, но никто не покупает: как пустеет некогда процветавший город России
Квартиры продают по рублю, но никто не покупает: как пустеет некогда процветавший город России
Legion-Media
Почему Воркута лишилась половины населения 

Воркуту называют самым быстро вымирающим городом России. И этот грустный факт делает её идеальным местом для путешественников, которым интересны нетривиальные места. Время здесь будто остановилось, а заброшенные кварталы хранят память о тысячах людей, уехавших в поисках лучшей жизни.

В Воркуту попасть можно только самолётом или поездом. Путешественник, который рассказал о своей поездке в блоге Яндекс Путешествия, долетел прямым рейсом из Москвы.

Воркута возникла вокруг крупнейшего в СССР месторождения угля. В лучшие времена здесь жили 150 тысяч человек. Сейчас осталось около 60 тысяч. Помимо Воркуты автор объездил крупные посёлки вокруг города, взяв на прокат машину. Именно в них чувство опустошения достигает предела.

Вокруг Воркуты десятки заброшенных посёлков. Жители покидают их, потому что работы нет. Квартиры здесь предлагают выкупить за 1 рубль, но продать их почти невозможно и по такой цене. Чаще жилье просто бросают. В отдельных домах заброшенными стоят целые подъезды, а в оставшихся двух-трёх квартирах теплится жизнь. Коммунальные услуги им всё равно предоставляют.

В поселке Северном сохранился и продолжает работать старый дом культуры, пункт выдачи заказов маркетплейса и кафе. Такие островки жизни среди руин впечатляют, пишет автор.
В крупнейшем посёлке Воргашор опустел каждый второй дом. Отличать пустующие квартиры автор быстро научился: в них выбиты окна, не горит свет и не чищен подъезд. В пустующих квартирах нет ничего ценного, но продолжают лежать ненужные бывшим хозяевам вещи, на которые из разбитых окон наметает снег.

Автор отмечает, что несмотря на разруху, город кажется уютным и безопасным, потому что людей мало и все знакомы. Однако же это не то место, в котором хочется задержаться.

Ранее Городовой рассказал, что турист из России купил в белорусском магазине на 50 рублей.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью