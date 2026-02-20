Городовой / Город / Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля

Опубликовано: 20 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Smirnov
Световые инсталляции стали традицией и частью праздничного оформления города к памятным датам. 

20 февраля вечером на фасадах зданий в семи районах Санкт-Петербурга зажгутся световые проекции, приуроченные к Дню защитника Отечества.

Они будут активироваться ежедневно с городским вечерним освещением с 20 по 23 февраля в Пушкинском, Московском, Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском и Петродворцовом районах.​

Особенности оформления

Световые инсталляции давно стали традицией праздничного декора города к важным датам. К 23 февраля созданы проекции в виде открыток с современным динамичным дизайном, который подчеркивает значение праздника для России.​

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов., в День защитника Отечества мы чтим тех, кто на протяжении веков охранял нашу землю. Современные российские воины продолжают традиции предков, используя передовые технологии в условиях высокой динамики и глобального обзора.

Проекции передают актуальное видение праздника, опираясь на героическое наследие армии и флота.

Концепцию разработали Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре, а монтаж оборудования провели специалисты «Ленсвета».​

Юлия Аликова
