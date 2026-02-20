Россияне продают «китайцев» с пробегом в 5 000 км - что не так с этими авто на самом деле

Загадка продаж почти новых китайских автомобилей

В последнее время на рынке подержанных автомобилей в России наблюдается странная тенденция. В продаже появилось огромное количество почти новых китайских машин с мизерным пробегом. Владельцы готовы продавать их с огромным убытком.

Масштабы явления

Если зайти на любой сайт по продаже поддержанных авто, бросается в глаза огромное количество "китайцев". Только на одном популярном ресурсе сейчас насчитывается около 9000 автомобилей из КНР с пробегом от 5 до 50 тысяч км.

Речь идет именно о тех моделях, которые были куплены у российских дилеров, а не о привезенных под заказ «серых» машинах. Получается, что почти 9 тысяч человек купили новенький автомобиль за 2,5–4 миллиона рублей, а через пару месяцев эксплуатации они решили продать его.

Финансовая сторона вопроса

Ликвидность китайских автомобилей значительно ниже, чем у привычных европейских, японских или корейских марок. При выезде из салона японский авто теряет в цене около 15%, а "китаец" обесценивается сразу на 25–30%.

Кто и почему продает?

Большая часть таких машин выставляется на продажу от имени автосалонов. Скорее всего, их сдали в трейд-ин предыдущие владельцы. Официальные причины продажи, указанные в объявлениях частников, часто звучат одинаково: «купили вторую машину для семьи, но она оказалась не нужна».

Верится в это с трудом, ведь сложно представить, что человек может ошибиться в такой серьезной покупке, теряя при перепродаже 200–400 тысяч рублей. Никто не указывает настоящую причину - технические неполадки, так как это сделает продажу невозможной.

Какие марки продают чаще всего

Среди «рекордсменов» по срочным продажам с минимальным пробегом выделяются несколько брендов. Чаще всего можно встретить объявления о продаже кроссоверов Omoda C5, внедорожников GAC, а также моделей Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 во всех модификациях.

Много предложений и по марке EXEED. При этом машины Haval и Geely встречаются в таких объявлениях гораздо реже, сообщает канал "Зато не в кредит".

