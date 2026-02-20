Выливаем 1 банку под куст после схода снега - и клубника будет размером с яблоко

Обязательная подкормка клубники после схода снега

Каждый дачник весной должен помочь растениям восстановиться после холодов. Одной из первых о себе напоминает клубника, которая трогается в рост сразу после таяния снега.

Чтобы получить щедрый урожай сладких ягод, важно не упустить момент и правильно поддержать культуру на старте. Многие огородники боятся перекормить клубнику, но своевременное внесение удобрений критически необходимо.

Речь идет не о постоянной подпитке, а о разовой процедуре, которая обеспечит растения строительным материалом. Первая весенняя подкормка закладывает фундамент будущего плодоношения.

Подготовка грядки к подкормке

Прежде чем вносить удобрения, необходимо привести грядки в порядок. Это поможет питательным веществам быстрее и эффективнее усвоиться.

В первую очередь соберите и вынесите с грядок сухие листья, старую мульчу и остатки стеблей, где могли перезимовать вредители или грибок. Затем внимательно осмотрите каждое растение. Поврежденные или больные листья лучше удалить, чтобы не допустить распространения инфекции.

Аккуратно прорыхлите землю вокруг кустов на глубину 3-4 см и в междурядьях (до 7 см). Это обеспечит доступ кислорода к корням. Если земля сухая, а дождей не было, обязательно полейте грядки. Вносить удобрения в сухую почву бесполезно, поскольку корни не смогут их впитать.

Чем и когда подкармливать клубнику

Весной клубнике нужен азот. Для этого отлично подходят два популярных удобрения - мочевина (карбамид) и аммиачная селитра. Выбор средства зависит от погоды:

Если воздух и почва прогрелись выше +12°C, используйте мочевину. В теплой земле она быстро начнет работать.

Если грунт еще холодный (ниже +12°C), лучше применить аммиачную селитру - она действует эффективнее при низких температурах.

Разведите одну столовую ложку выбранного удобрения в 10 литрах теплой воды. Под один взрослый куст вылейте 1 литр готового раствора, а молодым растениям достаточно 0,5 литра.

Своевременная азотная подкормка и правильная подготовка грядок помогут клубнике быстро набраться сил после зимы. Это обеспечит активный рост здоровых листьев, обильное цветение и формирование крупных ягод, сообщает "Моя успешная дача".

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить рассаду, чтобы не вытягивалась.