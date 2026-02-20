Такие машины не нужны даже китайцам: ржавеют, ломаются и выкачивают деньги - антирейтинг авто из Китая

От каких китайских автомобилей следует держаться подальше

На дорогах все чаще можно встретить автомобили китайского производства. Кто-то берет такие машины ради интереса, другие хотят заменить старый автомобиль на новый. Покупка дает некую эйфорию, но со временем она начинает улетучиваться. Это связано с многочисленными недостатками, которые могут быть выявлены даже при небольшом пробеге.

Среди всех марок китайских автомобилей можно составить рейтинг тех, которые подводят чаще всего.

Lifan X70

«Бензиновая «четвёрка» склонна к масложору после 100 000 километров, требует регулировки клапанов и огорчает быстрым растяжением цепи ГРМ. Детали подвески и тормозов с завода живут недолго, но в продаже хватает хороших аналогов», - сообщает портал «Журнал Авто.ру».

Этот автомобиль быстро ржавеет, поэтому важно следить за кузовом. «Рыжики» появляются через 3-4 года. Самые уязвимые места – дверь багажника, стыки металла, пороги, задние арки, нижняя часть кузова.

Chery Tiggo

«Салон сделан грубо: жёсткий пластик, постоянные скрипы, бряканье замков, малый ресурс обивки. Электрика формально простая, но проблемы могут быть и с ней: от некачественной проводки со слабыми разъёмами до разных датчиков. Бамперы — из хрупкого пластика, плохо держатся и легко теряют краску даже после мойки», - рассказывает источник.

С двигателем также может возникнуть проблема. Здесь подводят слабые сальники, помпы и прокладки ГЦБ, которые постоянно пробивает. Ремень ГРМ очень слабый, поэтому нужно следить за его состоянием. Плохо работает система охлаждения.

Changan CS75

Кузов этого автомобиля склонен к появлению ржавчины. Многие скрытые зоны не имеют защиты, также «рыжики» появляются на стойках, кромках крыши и крыльев. Уже через год автомобиль начинает терять свой лоск из-за плохого качества деталей. Будьте готовы к потускнению хрома, а также к тому, что начнут облезать шильдики.

Владельцы утверждают, что у автомобиля постоянно возникают сбои в электронике, потеет оптика. Также машина отличается слабой подвеской, что приводит к замене амортизаторов уже к 100 000 км.

