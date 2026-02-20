Январский ценовой шторм: морковь рванула на 18%, проезд — на 9%

Наиболее ощутимый удар по кошельку петербуржцев нанесла плодоовощная продукция.

В январе 2026 года в Санкт-Петербурге выросла стоимость потребительской корзины. Согласно Петростату, индекс потребительских цен достиг 101,8%, что отражает средний рост цен на товары и услуги на 1,8% — выше, чем в январе прошлого года (101,4%).

Рост на плодоовощную продукцию

Особенно сильно ударило по бюджету подорожание овощей и фруктов — в среднем на 11,7%. Рекордсменами стали овощи борщевого набора и ключевые фрукты: морковь взлетела на 18,1% (46,58 руб./кг), капуста — на 13,2% (37,40 руб./кг), картофель — на 10,2% (50,53 руб./кг), яблоки — на 9,5% (182,39 руб./кг). Однако сладкий перец для салатов подешевел на 12,1%.

Динамика продуктов

Мясные товары показали неоднозначную картину, а молочная продукция росла равномернее: говядина увеличилась на 4,1% (753,95 руб./кг), ультрапастеризованное молоко — на 2,7% (133,66 руб./л). Цены на курицу стабилизировали — окорочка и туши подешевели на 1,5–1,6%, вареная колбаса упала на 4,2%, сосиски — на 2,9%.

Напитки и топливо

Водка подорожала на 4,8%, коньяк отечественный — на 2,4%; растворимый кофе вырос на 3,6% (4810 руб./кг), а черный чай, напротив, подешевел на 3,2%. Бензин АИ-95 прибавил 1,7% (68,08 руб./л).

Услуги и непродовольственные товары

Услуги росли быстрее — индекс 102,8%, с проездом в транспорте (+9,1%) и юридическими услугами (+23,5%). Непродовольственные товары остались стабильными (100,3%): брюки мужские +4,3%, пальто женские -4%.