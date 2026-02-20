Городовой / Полезное / Банка консервы да пара овощей - на выходе вкусное и бюджетное блюдо - кастрюли хватит на 3 дня
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить Полезное
Зимний тест пройден: транспортная сеть Петербурга держит удар Город
"Настоящий подарок": россиянин пересел с Toyota RAV4 на Москвич 3 – честный отзыв на автомобиль Полезное
Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства Город
Дачники, запомните раз и навсегда: 5 категорических "нельзя" при посеве перца – иначе урожай пропадет без вести Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Банка консервы да пара овощей - на выходе вкусное и бюджетное блюдо - кастрюли хватит на 3 дня

Опубликовано: 20 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Банка консервы да пара овощей - на выходе вкусное и бюджетное блюдо - кастрюли хватит на 3 дня
Банка консервы да пара овощей - на выходе вкусное и бюджетное блюдо - кастрюли хватит на 3 дня
Legion-Media
Вкусный суп из консервированной рыбы

Рыбный суп не обязательно варить из дорогой свежей рыбы. Консервы — отличная бюджетная альтернатива, которая выручает, когда нужно быстро приготовить горячее, а времени и сил на долгую готовку нет. Из самых простых и недорогих продуктов получается наваристый, ароматный суп, который понравится всей семье. Секрет бюджетного блюда на каждый день — в правильной последовательности и овощной заправке.

Список продуктов:

  • Консервированная рыба (скумбрия, сайра, горбуша или любая другая в масле или собственном соку) — 300 г
  • Перец сладкий — 2 шт.
  • Горошек зелёный замороженный — 400 г
  • Картофель — 2 средние штуки
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливочное масло — для обжаривания
  • Соль, перец, лавровый лист — по вкусу

Приготовление:

Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Сладкий перец освободите от семян и нарежьте кубиками или соломкой. Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками.

В кастрюле с толстым дном растопите кусочек сливочного масла. Выложите лук, чеснок и перец, тушите на среднем огне около 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Затем добавьте к ним картофель, перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

Залейте овощи 1,2 литра горячей воды, доведите до кипения. Когда вода закипит, отправляйте в кастрюлю консервированную рыбу вместе с жидкостью и зелёный горошек. Добавьте соль, перец, лавровый лист. Варите всё вместе 7 минут.

В самом конце вмешайте мелко рубленую свежую зелень, выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут.
Подавайте горячим, при желании можно добавить ложку сметаны или дольку лимона. Получается сытно, ароматно и очень бюджетно.

Ранее Городовой рассказал, как быстро приготовить вкусную сочную свеклу.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью