Банка консервы да пара овощей - на выходе вкусное и бюджетное блюдо - кастрюли хватит на 3 дня

Рыбный суп не обязательно варить из дорогой свежей рыбы. Консервы — отличная бюджетная альтернатива, которая выручает, когда нужно быстро приготовить горячее, а времени и сил на долгую готовку нет. Из самых простых и недорогих продуктов получается наваристый, ароматный суп, который понравится всей семье. Секрет бюджетного блюда на каждый день — в правильной последовательности и овощной заправке.
Список продуктов:
- Консервированная рыба (скумбрия, сайра, горбуша или любая другая в масле или собственном соку) — 300 г
- Перец сладкий — 2 шт.
- Горошек зелёный замороженный — 400 г
- Картофель — 2 средние штуки
- Лук репчатый — 1 шт.
- Свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливочное масло — для обжаривания
- Соль, перец, лавровый лист — по вкусу
Приготовление:
Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Сладкий перец освободите от семян и нарежьте кубиками или соломкой. Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками.
В кастрюле с толстым дном растопите кусочек сливочного масла. Выложите лук, чеснок и перец, тушите на среднем огне около 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Затем добавьте к ним картофель, перемешайте и готовьте ещё 5 минут.
Залейте овощи 1,2 литра горячей воды, доведите до кипения. Когда вода закипит, отправляйте в кастрюлю консервированную рыбу вместе с жидкостью и зелёный горошек. Добавьте соль, перец, лавровый лист. Варите всё вместе 7 минут.
В самом конце вмешайте мелко рубленую свежую зелень, выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут.
Подавайте горячим, при желании можно добавить ложку сметаны или дольку лимона. Получается сытно, ароматно и очень бюджетно.
Ранее Городовой рассказал, как быстро приготовить вкусную сочную свеклу.