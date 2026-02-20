"Настоящий подарок": россиянин пересел с Toyota RAV4 на Москвич 3 – честный отзыв на автомобиль

Частный отзыв про автомобиль

Жизненные обстоятельства порой складываются таким образом, что превосходят самые смелые сценарные замыслы. Вчерашний владелец престижного японского кроссовера может столкнуться с необходимостью принятия сложных и неординарных решений. Автор Дзен-канала "Андрей Якунин про авто" поделился историей своего знакомого.

Дмитрий являлся обладателем Toyota RAV4 пятого поколения, выпущенного в 2021 году. Автомобиль был оснащен двухлитровым двигателем, вариатором и полным приводом. На момент реализации его пробег составлял 65 481 километр, что соответствует периоду оптимальной эксплуатации после обкатки.

Однако возникла острая потребность в значительной денежной сумме для решения жилищных вопросов. В условиях текущих процентных ставок по кредитам, заемные средства были неприемлемы, что вынудило Дмитрия расстаться с наиболее ценным активом. Решение далось непросто, но было неизбежным.

Бюджет на приобретение нового транспортного средства был строго лимитирован суммой в 1,3 миллиона рублей. За эти деньги он нашел только Лада Веста в базовой комплектации.

Однако на территории дилерского центра его внимание привлек Москвич 3, автомобиль 2024 года выпуска. Пробег автомобиля составляет 13 583 километра, что свидетельствует о его практически новом состоянии и сохранении заводского запаха. При этом стоимость автомобиля установлена на уровне 1 280 000 рублей.

Дмитрий, обладая объективным подходом, осознавал, что переходит с автомобиля эталонного класса на бюджетную модель китайского производства, адаптированную для российского рынка. Первоначальные впечатления выявили значительные эргономические различия. В предыдущем автомобиле Toyota все элементы управления были расположены интуитивно и имели физическое исполнение. В текущей модели "Москвич" преобладает сенсорное управление, что вызывает определенные неудобства, особенно при регулировке климат-контроля во время движения. Рулевая колонка регулируется исключительно по высоте, без возможности изменения вылета. После комфортной посадки в RAV4, адаптация к водительскому месту в "Москвиче" потребовала усилий.

Вариатор Punch VT3S, установленный на "Москвиче", демонстрирует иные характеристики работы по сравнению с трансмиссией Aisin от Toyota. Отмечается некоторая задумчивость в его работе и небольшие толчки при переключении между режимами Drive и Reverse. В целом, динамические показатели автомобиля оцениваются как удовлетворительные, турбированный двигатель обеспечивает уверенное движение, особенно в условиях городского трафика. Однако, ощущение монолитности и уверенности, присущее RAV4, в данной модели отсутствует.

При прямом сравнении автомобилей "Москвич" и Toyota, японский производитель демонстрирует явное превосходство. Эти модели принадлежат к различным классам и концепциям. Toyota RAV4 является воплощением передовой инженерной мысли, сбалансированных характеристик и высокого статуса. В то время как "Москвич" представляет собой совокупность компромиссных решений. Он уступает в управляемости, обладает более жесткой подвеской и вызывает вопросы к дизайну интерьера. Однако, если учесть ценовой фактор, ситуация кардинально меняется.

Приобретение "Москвича" за 1,3 миллиона рублей является весьма выгодным предложением, считает Дмитрий. Несмотря на то, что это не автомобиль мечты, он представляет собой оптимальный выбор на рынке в данном ценовом сегменте. Дмитрий отмечает, что за стоимость Lada Granta он получил автомобиль, который не вызывает дискомфорта при использовании для деловых поездок, обеспечивает комфортное передвижение в условиях городского трафика благодаря вариатору и не доставляет эксплуатационных проблем.

