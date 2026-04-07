Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов

Опубликовано: 7 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Однолетние растения, которые имеют красные цветы

Большой популярностью у цветоводов всегда пользуются красные однолетники. Такие цветы могут украсить, сделать яркой даже самую невзрачную клумбу. Они прекрасно сочетаются с другими цветовыми гаммами, что позволит создавать идеальные композиции. Вариантов много, но стоит отметить среди них наиболее удачные.

Петуния

«Красные, красно-белые, красно-черные, пурпурные, алые – расцветок, как и сортов петунии, не перечесть. В грунт петунию высаживают после того, как минует угроза возвратных заморозков, на солнечное, хорошо удобренное место», - сообщает портал «Огород».

Сальвия

Долгое время это растение использовалось в качестве пряности, однако сейчас активно ценится и внешний вид. Насчитывается более 900 сортов сальвии. Высаживать в открытый грунт рассаду можно только в начале июня. В уходе является нетребовательной.

Целозия

Отличается от других растений своим «бархатным» цветением. Слово «целозия» пришло из греческого языка. Его значение – «пламенный». Целозия имеет насыщенно-красный оттенок, который заметен издалека. Высадку следует осуществлять в июне, при этом важно обеспечить растению правильный уход. Оно нуждается в обильном поливе и регулярных подкормках.

Цинния

Растение входит в список самых популярных в России. Цинния отличается ярким цветением, разнообразием расцветок, а также простотой ухода. Лучше высаживать однолетник на солнечных клумбах. Требует полива, рыхления и внесения удобрения один раз в месяц.

Рекомендация:

«Указанные цветы можно высаживать на одной клумбе, ведь они легко уживаются вместе. Петунию следует располагать на переднем плане, так как она является низкорослой».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие многолетники подойдут для начинающих дачников.

