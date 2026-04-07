Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов

Большой популярностью у цветоводов всегда пользуются красные однолетники. Такие цветы могут украсить, сделать яркой даже самую невзрачную клумбу. Они прекрасно сочетаются с другими цветовыми гаммами, что позволит создавать идеальные композиции. Вариантов много, но стоит отметить среди них наиболее удачные.
Петуния
«Красные, красно-белые, красно-черные, пурпурные, алые – расцветок, как и сортов петунии, не перечесть. В грунт петунию высаживают после того, как минует угроза возвратных заморозков, на солнечное, хорошо удобренное место», - сообщает портал «Огород».
Сальвия
Долгое время это растение использовалось в качестве пряности, однако сейчас активно ценится и внешний вид. Насчитывается более 900 сортов сальвии. Высаживать в открытый грунт рассаду можно только в начале июня. В уходе является нетребовательной.
Целозия
Отличается от других растений своим «бархатным» цветением. Слово «целозия» пришло из греческого языка. Его значение – «пламенный». Целозия имеет насыщенно-красный оттенок, который заметен издалека. Высадку следует осуществлять в июне, при этом важно обеспечить растению правильный уход. Оно нуждается в обильном поливе и регулярных подкормках.
Цинния
Растение входит в список самых популярных в России. Цинния отличается ярким цветением, разнообразием расцветок, а также простотой ухода. Лучше высаживать однолетник на солнечных клумбах. Требует полива, рыхления и внесения удобрения один раз в месяц.
Рекомендация:
«Указанные цветы можно высаживать на одной клумбе, ведь они легко уживаются вместе. Петунию следует располагать на переднем плане, так как она является низкорослой».
