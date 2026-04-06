Выбираем 4 многолетника - и проблем не знаем: красочно цветут до глубокой осени - подходят даже для "чайников"

Большинство цветов являются капризными, поэтому для первой клумбы неопытным дачникам стоит подбирать культуры с особой тщательностью. Необходимо отдавать предпочтение неприхотливым растениям. Портал «Огород» назвал несколько подходящих вариантов.
Очиток видный
Этот вид очитка является высокорослым, ведь в высоту его размер может достигать 70 см. У растения бывают белые, розовые, пурпурные, малиновые оттенки соцветий. Цветение запускается в августе, продолжается до первого снега. Культура не требует полива, хорошей почвы, поэтому приживается в любых условиях.
Лилейник
«Цветки у лилейника крупные, воронковидные, напоминают лилию. Могут быть различных оттенков, но чаще встречаются желтые, оранжевые и красновато-коричневые. В диком виде встречается на Дальнем Востоке и в Сибири, а в культуре – повсеместно», - сообщает источник.
Лилейник лучше чувствует себя в освещенном месте, однако дополнительного ухода не требует. Иногда он способен расти на одном месте более 10 лет.
Многолетняя астра
Цветение многолетней астры продолжается до поздней осени. Не требует ухода, обладает особой морозостойкостью, а также обильно цветет. Соцветия могут быть белыми, темно-лиловыми, розовыми, фиолетовыми. Лучше всего чувствует себя на солнечных участках.
Флокс
Растение обладает морозостойкостью, поэтому цветет даже при похолодании. Встречаются лиловые, розовые, оранжево-красные, кораллово-розовые, бордовые, белые расцветки. На солнце цветение флокса будет более пышным, чем в тени. Дополнительного ухода не требует.
