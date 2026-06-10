Народные приметы на 10 июня: что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь достаток в дом

10 июня в народном календаре отмечается день Никиты Гусятника.

Православная церковь вспоминает святителя Никиту Халкидонского, а в народной традиции этот день связывали с заботой о домашней птице, особенно о гусях.

Что можно делать 10 июня

Хорошей приметой считалось выпускать гусей на улицу и заботиться о домашних животных. Люди верили, что такая забота поможет уберечь хозяйство от болезней и потерь.

Также хорошим знаком было заниматься огородом, работать на земле, высаживать растения и ухаживать за грядками. Считалось, что всё посаженное в этот день даст хороший урожай.

Полезно было проводить время с семьёй, помогать родственникам и соседям, а также заниматься благоустройством дома и двора.

Что нельзя делать в день Никиты Гусятника

Согласно народным поверьям, в этот день не следовало ссориться и выяснять отношения. Любой конфликт мог затянуться надолго и принести неприятности.

Нельзя было без причины тревожить птиц и животных, кричать на них или причинять им вред. Считалось, что это может обернуться потерями в хозяйстве.

Нельзя было хвастаться своими успехами, достатком или урожаем. Излишняя гордость способна отпугнуть удачу.

Также старались не давать пустых обещаний и не начинать сомнительные дела, связанные с риском и большими расходами.

Не советовали лениться и откладывать важную работу. День считался хорошим для труда, а безделье могло привести к финансовым трудностям.

Народные приметы на 10 июня

Если день выдался тёплым и безветренным, ожидали хорошую погоду на ближайшие недели.

Большое количество росы утром предвещало богатый урожай.

Если гуси активно чистят перья и много времени проводят у воды, вскоре может пойти дождь.

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