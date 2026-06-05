Городовой / Полезное / Как найти истинную любовь — Хайям дал ответ на этот вопрос еще 10 веков назад
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня Новости Петербурга
Им повезет во всех делах: для кого 10 июня станет счастливым днем - гороскоп для двух знаков Зодиака Полезное
Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки Новости Петербурга
Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги Полезное
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как найти истинную любовь — Хайям дал ответ на этот вопрос еще 10 веков назад

Опубликовано: 5 июня 2026 11:04
 Проверено редакцией
Как найти истинную любовь — Хайям дал ответ на этот вопрос еще 10 веков назад
Как найти истинную любовь — Хайям дал ответ на этот вопрос еще 10 веков назад
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Цитата Омара Хайяма раскрывает важные принципы, касающиеся истинного благородства и гармонии во взаимоотношениях.

"Благородные люди, друг друга любя, Видят горе других, забывают себя. Если чести и блеска зеркал ты желаешь, — Не завидуй другим, — и возлюбят тебя."

Хайям подчеркивает, что подлинное величие человека проявляется в его способности ставить на первое место чувства и потребности других. Благородная личность ориентирована не только на собственные интересы, но и на благо окружающих, проявляя чуткость к их страданиям и готовность оказать поддержку.

Подобная самоотверженность и доброта формируют личность, а уважение и привязанность со стороны окружающих становятся наградой.

Вторая часть цитаты посвящена вопросу зависти. Хайям предостерегает, что стремление к уважению и признанию, сопровождаемое завистью к чужим достижениям, лишь отдаляет человека от привязанности окружающих. Только искренняя радость за успехи других и способность ценить их достижения способствуют формированию подлинного уважения и любви. Благородство, свободное от зависти, способно украсить человека значительно эффективнее любой внешней славы.

Ранее мы рассказали, стоит ли наживать богатство.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью