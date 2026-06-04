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Стоит ли наживать богатство: мудрый Омар Хайям открыл глаза на правду — ответ изменит жизнь многих

Опубликовано: 4 июня 2026 11:04
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Стоит ли наживать богатство: мудрый Омар Хайям открыл глаза на правду — ответ изменит жизнь многих
Стоит ли наживать богатство: мудрый Омар Хайям открыл глаза на правду — ответ изменит жизнь многих
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям, живший тысячу лет назад, оставил после себя произведения, которые по-прежнему актуальны как для философов, так и для широкой публики. Поэзия персидского мыслителя наполнена глубоким смыслом, позволяя каждому найти в ней ответы на волнующие вопросы.

Финансовое благополучие играет большую роль в жизни каждого человека, поскольку стремление к накоплениям и материальной стабильности является естественным. Великий поэт также обращался к этой теме в своих произведениях.

Скупец, не причитай, что плохи времена. Все, что имеешь, — трать. Запомни: жизнь одна. Сколь злата ни награбь, а в мир иной отсюда Не унесешь, представь, и горсточки зерна

Многие склонны к накоплению средств, сетуя при этом на сложности бытия, поскольку любые сбережения предполагают определенные ограничения. Однако важно осознавать, что жизнь дается лишь однажды, и ее следует прожить с максимальным удовольствием.

Деньги и предметы роскоши имеют ценность исключительно в земном мире, поэтому нет необходимости постоянно ограничивать себя. Существует вероятность, что в конце жизненного пути чрезмерная бережливость, препятствовавшая реализации многих желаний, может стать причиной сожалений.

Ранее мы рассказали, как отличить настоящего друга.

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