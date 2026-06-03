Как отличить настоящего друга: Хайям назвал главный признак — истина в одной фразе

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Что такое любовь? Омар Хайям дал ответ еще 1000 лет назад — восточный мудрец знал в ней толк

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Любовь на рубле: в России отчеканили «Долг и любовь» к 200‑летию Константиновского рубля

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Подземная «Любовь» весом в 300 тонн: на Ташкентской улице начали готовить плацдарм для новой станции метро

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Почему любовь – это мука: Омар Хайм ёмко ответил на этот вопрос еще 1000 лет назад

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Этот салат готовили ещё в СССР, а сегодня он снова бьёт рекорды популярности: из Грузии с любовью

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