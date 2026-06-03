Как отличить настоящего друга: Хайям назвал главный признак — истина в одной фразе
Рубаи Омара Хайяма сохраняют свою актуальность на протяжении тысячелетия. Персидский поэт и философ, порой с горечью, но всегда с исключительной ясностью, предлагал ответы на фундаментальные вопросы любви, дружбы и взаимоотношений.
Каждое рубаи Омара Хайяма заключает в себе глубочайший смысл. Философ обладал не только способностью к глубокому осмыслению, но и даром предвидения.
Оставленные им рубаи продолжают служить источником вдохновения и поддержки для людей по всему миру. Значительное внимание в своих произведениях Омар Хайям уделял теме дружбы. Ниже приведено одно из его четверостиший, раскрывающее критерии истинной дружбы.
Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет, А кто в несчастии любом на выручку придет. Кто руку твердую подаст, избавит от тревог. И даже вида не подаст, что он тебе помог
Многие до сих пор ищут определение истинной дружбы. Однако персидский поэт еще тысячу лет назад в своей уникальной манере выразил известную мудрость: «друг познается в беде».
Как подчеркивал Хайям, по-настоящему ценны в жизни лишь те люди, которые остаются рядом в самые трудные моменты. Они являются опорой и поддержкой, и их помощь бесценна.
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