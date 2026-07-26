Куда сходить с детьми в Сочи - не только в океанариум: список подходящих вариантов

Портал “Тонкости туризма” поделился списком локаций, которые идеально подойдут для семейного отдыха. Дети точно останутся в восторге.
Парк развлечений “Сочи парк”
Стоимость билетов: 3 400 рублей при оформлении на сайте, в кассе будет дороже на 100 рублей.
Локация представляет собой парк с аттракционами, при этом развлечения смогут найти люди любых возрастов. Тут также есть дельфинарий, ресторан-аттракцион.
Парк “Ривьера”
Стоимость входа: бесплатно.
На территории парка есть спортивный городок, аттракционы, сад бабочек, Зеленый театр, зоопарк, пингвинарий и дельфинарий. Особенно советуем посетить дельфинарий, так как здесь можно посмотреть шоу с дельфинами.
“Хаски Хутор”
Стоимость билетов: 1000 рублей, для детей до 13 лет - 800 рублей.
“Для больших и маленьких любителей животных есть отличное место в горах — спортивно-ездовой лагерь «Хаски Хутор». Здесь содержат более 60 собак: сибирских хаски, аляскинских маламутов и ездовых метисов. Все они очень дружелюбны и общительны”, - сообщает источник.
Океанариум Sochi Discovery World Aquarium
Стоимость билетов: 1500 рублей.
Этот океанариум является самым крупным на побережье. В нем содержится более 400 видов рыб. Помимо просмотра есть возможность посетить экскурсии, заняться дайвингом.
Дендрарий
Стоимость билетов: 500 рублей.
Здесь можно хорошо погулять, подышать чистым воздухом, увидеть уникальные растения, которых нет в России. На территории насчитывается более 1800 видов растений.
Личный опыт
Когда я приезжаю в Сочи, то первым делом посещаю дендрарий и местный океанариум. В этих местах можно расслабиться, отдохнуть.
Ранее портал "Городовой" рассказал, какие города РФ находятся на грани исчезновения.