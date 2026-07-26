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Между секциями батарей больше не скапливается грязь — простой лайфхак, и они сияют безупречной чистотой

Опубликовано: 26 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Между секциями батарей больше не скапливается грязь — простой лайфхак, и они сияют безупречной чистотой
Между секциями батарей больше не скапливается грязь — простой лайфхак, и они сияют безупречной чистотой
Legion-Media
Мыльный раствор в пульверизаторе и кисть с изогнутой ручкой — простой способ очистить чугунные радиаторы между секциями. Грязь размягчается и легко удаляется, пол защищён от воды. 

Чугунные батареи есть почти в каждой квартире. Они хорошо держат тепло, но доставляют немало хлопот при уборке. Передняя часть легко протирается, а вот зазоры между секциями остаются грязными — туда не пролезает ни тряпка, ни губка. Пыль там накапливается годами и становится плотной, как войлок. Но эту проблему можно решить за пару минут, пишет Pogovorim.by.

Что нужно сделать перед чисткой

Чтобы не мыть потом пол, под батарею кладут что-то влагозащитное: таз, старый противень, махровое полотенце или впитывающую пелёнку. Это спасёт от пятен и разводов, которые могут остаться на полу после мытья.

Как очистить между секциями

Понадобится пульверизатор с мыльным раствором (вода и средство для мытья посуды). Его обильно распыляют в зазоры, чтобы грязь размякла. Затем берут кисть для краски — у неё длинная изогнутая ручка, которая легко проникает между секциями. Если такой кисти нет, подойдёт старый ёршик для бутылочек или новый — для унитаза. Им тщательно проходятся по всем зазорам, счищая размокшую грязь.

Как завершить уборку

После чистки остатки мыла и грязи смывают чистой водой из пульверизатора. Жидкость стекает в подставленную ёмкость или впитывается в полотенце. Затем доступные места насухо вытирают тряпкой.

Личный опыт автора

Раньше просто не знала, как мыть батареи между секциями, и оставляла их грязными. Решила попробовать способ. Мыльный раствор и старая кисточка сделали своё дело — грязь ушла легко, а батареи стали выглядеть как новые. Чищу их раз в полгода, и в квартире стало заметно меньше пыли.

Вывод

Для чистки чугунных радиаторов между секциями достаточно мыльного раствора и изогнутой кисти. Метод занимает несколько минут, не требует дорогих средств и помогает поддерживать чистоту в доме. Регулярная уборка предотвращает скопление пыли и улучшает внешний вид батарей.

Ранее мы рассказывали, как отмыть лоток стиральной машины.

Автор:
Евгения Сухова
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