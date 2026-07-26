Между секциями батарей больше не скапливается грязь — простой лайфхак, и они сияют безупречной чистотой

Между секциями батарей больше не скапливается грязь — простой лайфхак, и они сияют безупречной чистотой Legion-Media

Мыльный раствор в пульверизаторе и кисть с изогнутой ручкой — простой способ очистить чугунные радиаторы между секциями. Грязь размягчается и легко удаляется, пол защищён от воды.