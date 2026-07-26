Залили в слив – и пробка вылетит как реактивный самолет: сантехник рассказал, как прочистить засор в унитазе

Засор унитаза является крайне неприятной ситуацией, требующей оперативного вмешательства. Одной из распространенных причин явления может быть использование большого количества туалетной бумаги.
Важно отметить, что в канализационной системе растворяется исключительно целлюлоза, соответствующая установленным стандартам ГОСТ. Тем не менее, даже при соблюдении этого условия, вероятность возникновения засора остается высокой.
Причины засора
Это связано с тем, что избыточное количество бумаги, вступая в реакцию с остатками моющих средств и жировыми отложениями, может образовывать плотные комки. Такие образования могут локализоваться не только в непосредственной близости от слива, но и в труднодоступных участках дренажной системы.
Существуют три характерных признака засора:
- При сливе вода из бачка не уходит в дренажную систему, а поднимается вверх.
- Процесс слива сопровождается характерными шумами и булькающими звуками.
- В помещении туалета появляется стойкий неприятный запах, вызванный активностью бактерий в застоявшейся воде.
Решение проблемы
Однако, нет причин для беспокойства. Даже в самых сложных ситуациях эффективным решением может стать простой метод, предложенный экспертами портала Santehnik-home. Для его реализации потребуются сода и уксус.
Рекомендуется засыпать в сливное отверстие половину пачки соды (ориентировочно 250 граммов). Вслед за этим необходимо добавить стакан уксуса (250 граммов).
Подождите 40–50 минут. Затем активируйте механизм слива – пробка уйдет.
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