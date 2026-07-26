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Залили в слив – и пробка вылетит как реактивный самолет: сантехник рассказал, как прочистить засор в унитазе

Опубликовано: 26 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Залили в слив – и пробка вылетит как реактивный самолет: сантехник рассказал, как прочистить засор в унитазе
Залили в слив – и пробка вылетит как реактивный самолет: сантехник рассказал, как прочистить засор в унитазе
Городовой ру
Как избавиться от засора канализации

Засор унитаза является крайне неприятной ситуацией, требующей оперативного вмешательства. Одной из распространенных причин явления может быть использование большого количества туалетной бумаги.

Важно отметить, что в канализационной системе растворяется исключительно целлюлоза, соответствующая установленным стандартам ГОСТ. Тем не менее, даже при соблюдении этого условия, вероятность возникновения засора остается высокой.

Причины засора

Это связано с тем, что избыточное количество бумаги, вступая в реакцию с остатками моющих средств и жировыми отложениями, может образовывать плотные комки. Такие образования могут локализоваться не только в непосредственной близости от слива, но и в труднодоступных участках дренажной системы.

Существуют три характерных признака засора:

  1. При сливе вода из бачка не уходит в дренажную систему, а поднимается вверх.
  2. Процесс слива сопровождается характерными шумами и булькающими звуками.
  3. В помещении туалета появляется стойкий неприятный запах, вызванный активностью бактерий в застоявшейся воде.

Решение проблемы

Однако, нет причин для беспокойства. Даже в самых сложных ситуациях эффективным решением может стать простой метод, предложенный экспертами портала Santehnik-home. Для его реализации потребуются сода и уксус.

Рекомендуется засыпать в сливное отверстие половину пачки соды (ориентировочно 250 граммов). Вслед за этим необходимо добавить стакан уксуса (250 граммов).

Подождите 40–50 минут. Затем активируйте механизм слива – пробка уйдет.

Ранее мы рассказали, как отстирать тюль.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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