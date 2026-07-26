Городовой / Полезное / Снимаю многолетний нагар со сковороды методом "полстакана" за 30 минут — и она блестит как новая без царапин
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ускоряем созревание томатов в августе: маленькие хитрости от агронома для хорошего урожая Новости Петербурга
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Снимаю многолетний нагар со сковороды методом "полстакана" за 30 минут — и она блестит как новая без царапин

Опубликовано: 26 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Снимаю многолетний нагар со сковороды методом "полстакана" за 30 минут — и она блестит как новая без царапин
Снимаю многолетний нагар со сковороды методом "полстакана" за 30 минут — и она блестит как новая без царапин
Legion-Media
Сковороду с антипригарным покрытием очищают варкой в растворе соды и антижира 30 минут. Нагар отходит без повреждения поверхности, достаточно пройтись жёсткой щёткой. Щадящий и эффективный способ для сильных загрязнений.

Даже сковороды с антипригарным покрытием со временем покрываются толстым слоем нагара и жира. Обычные моющие средства бессильны, а механическая чистка может повредить поверхность. Существует простой и щадящий способ, который помогает удалить даже самые стойкие загрязнения, сохраняя покрытие целым, делится эксперт по домоводству Марина Жукова.

Как подготовиться к чистке

Для этого метода понадобится большая ёмкость для варки — таз или кастрюля, куда полностью поместится сковорода. В ёмкость добавляют 0,5 стакана пищевой соды и 0,5 стакана средства для удаления жира (без резкого запаха). Заливают водой, чтобы она полностью покрывала сковороду. Раствор тщательно перемешивают, затем погружают сковороду и ставят на огонь.

Процесс варки и очистки:

  1. Сковороду варят в этом растворе 30 минут. Вода становится грязной, а нагар с внешней стороны начинает отходить сам.
  2. После этого сковороду достают и счищают остатки нагара жёсткой щёткой — чернота уходит без усилий, покрытие не страдает.
  3. Если нагар сошёл не полностью, сковороду можно проварить ещё 15 минут в том же растворе. Внутренняя поверхность очищается так же хорошо, как и внешняя.

Почему метод работает

Сода размягчает жировые отложения, а средство для удаления жира усиливает эффект. Кипячение ускоряет процесс и позволяет раствору проникнуть в самые труднодоступные места. В отличие от механической чистки или кислотных средств, этот способ бережно воздействует на антипригарное покрытие, не царапая его и не нарушая структуру.

Личный опыт автора

Когда моя любимая сковорода с антипригарным покрытием покрылась чёрным нагаром, я думала, что её уже не спасти. Меламиновая губка не помогала, а скребок боялась использовать. Я попробовала проварить её в соде и средстве для жира. Через полчаса нагар начал отходить, и я просто счистила его щёткой. Сковорода стала чистой, как новая. Теперь чищу её таким способом раз в год.

Вывод

Варка сковороды в растворе соды и антижира за 30–45 минут удаляет толстый слой нагара без повреждения антипригарного покрытия. Метод прост, не требует усилий и возвращает посуде первоначальный вид.

Ранее мы рассказывали ещё об одном способе избавиться от нагара на сковороде.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью