Снимаю многолетний нагар со сковороды методом "полстакана" за 30 минут — и она блестит как новая без царапин

Даже сковороды с антипригарным покрытием со временем покрываются толстым слоем нагара и жира. Обычные моющие средства бессильны, а механическая чистка может повредить поверхность. Существует простой и щадящий способ, который помогает удалить даже самые стойкие загрязнения, сохраняя покрытие целым, делится эксперт по домоводству Марина Жукова.
Как подготовиться к чистке
Для этого метода понадобится большая ёмкость для варки — таз или кастрюля, куда полностью поместится сковорода. В ёмкость добавляют 0,5 стакана пищевой соды и 0,5 стакана средства для удаления жира (без резкого запаха). Заливают водой, чтобы она полностью покрывала сковороду. Раствор тщательно перемешивают, затем погружают сковороду и ставят на огонь.
Процесс варки и очистки:
- Сковороду варят в этом растворе 30 минут. Вода становится грязной, а нагар с внешней стороны начинает отходить сам.
- После этого сковороду достают и счищают остатки нагара жёсткой щёткой — чернота уходит без усилий, покрытие не страдает.
- Если нагар сошёл не полностью, сковороду можно проварить ещё 15 минут в том же растворе. Внутренняя поверхность очищается так же хорошо, как и внешняя.
Почему метод работает
Сода размягчает жировые отложения, а средство для удаления жира усиливает эффект. Кипячение ускоряет процесс и позволяет раствору проникнуть в самые труднодоступные места. В отличие от механической чистки или кислотных средств, этот способ бережно воздействует на антипригарное покрытие, не царапая его и не нарушая структуру.
Личный опыт автора
Когда моя любимая сковорода с антипригарным покрытием покрылась чёрным нагаром, я думала, что её уже не спасти. Меламиновая губка не помогала, а скребок боялась использовать. Я попробовала проварить её в соде и средстве для жира. Через полчаса нагар начал отходить, и я просто счистила его щёткой. Сковорода стала чистой, как новая. Теперь чищу её таким способом раз в год.
Вывод
Варка сковороды в растворе соды и антижира за 30–45 минут удаляет толстый слой нагара без повреждения антипригарного покрытия. Метод прост, не требует усилий и возвращает посуде первоначальный вид.
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