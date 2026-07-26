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Лето берет разгон: синоптики рассказали, какой будет погода на старте новой рабочей недели

Опубликовано: 26 июля 2026 15:33
 Проверено редакцией
Лето берет разгон: синоптики рассказали, какой будет погода на старте новой рабочей недели
Лето берет разгон: синоптики рассказали, какой будет погода на старте новой рабочей недели
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Погода в Северной столице наладилась.

В Санкт-Петербург наконец-то пришло настоящее лето. Сегодня за погоду в городе отвечает гребень антициклона.

Солнце легко пробивается сквозь облака и хорошо прогревает воздух. Главный плюс — никаких дождей.

Сколько градусов на термометре?

Сегодня в Петербурге комфортные +24…+26°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленинградской области будет еще теплее — местами столбик термометра поднимется до +27°. Дует легкий южный ветер, а атмосферное давление чуть ниже нормы — 754 мм рт. ст.

Планы на понедельник

Рабочая неделя начнется с отличных новостей. В понедельник жара только усилится. Ночью будет очень тепло (до +19°), а днем воздух прогреется до +27°.

Осадков по-прежнему не ожидается, так что можно планировать вечерние прогулки.

Полезно знать: советы и факты

  • Температура выше нормы. Сейчас в городе на 3–4 градуса теплее, чем обычно бывает в середине июля. Это идеальное время для отдыха у воды.
  • Вода прогрелась. Вода в Финском заливе и Ладожском озере достигла комфортных отметок. Купаться вполне комфортно.
  • Берегите кожу. Несмотря на облачность, ультрафиолетовый индекс сейчас высокий. Если планируете долго быть на солнце, используйте защитный крем.
  • Пик жары. Метеорологи говорят, что это один из самых сухих и теплых периодов за текущее лето. Пользуйтесь моментом!

Ранее «Городовой» рассказывал, как увидеть настоящий Выборг без толп туристов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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