Лето берет разгон: синоптики рассказали, какой будет погода на старте новой рабочей недели

В Санкт-Петербург наконец-то пришло настоящее лето. Сегодня за погоду в городе отвечает гребень антициклона.
Солнце легко пробивается сквозь облака и хорошо прогревает воздух. Главный плюс — никаких дождей.
Сколько градусов на термометре?
Сегодня в Петербурге комфортные +24…+26°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
В Ленинградской области будет еще теплее — местами столбик термометра поднимется до +27°. Дует легкий южный ветер, а атмосферное давление чуть ниже нормы — 754 мм рт. ст.
Планы на понедельник
Рабочая неделя начнется с отличных новостей. В понедельник жара только усилится. Ночью будет очень тепло (до +19°), а днем воздух прогреется до +27°.
Осадков по-прежнему не ожидается, так что можно планировать вечерние прогулки.
Полезно знать: советы и факты
- Температура выше нормы. Сейчас в городе на 3–4 градуса теплее, чем обычно бывает в середине июля. Это идеальное время для отдыха у воды.
- Вода прогрелась. Вода в Финском заливе и Ладожском озере достигла комфортных отметок. Купаться вполне комфортно.
- Берегите кожу. Несмотря на облачность, ультрафиолетовый индекс сейчас высокий. Если планируете долго быть на солнце, используйте защитный крем.
- Пик жары. Метеорологи говорят, что это один из самых сухих и теплых периодов за текущее лето. Пользуйтесь моментом!
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