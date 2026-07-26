Лето берет разгон: синоптики рассказали, какой будет погода на старте новой рабочей недели

Новости по теме

Расширенные сосуды и холодная вода: как первая жара проверяет наше сердце на прочность

Перейти

Лето 2026-го будет крышесносным — нас ждут температуры до +41 градуса: синоптики пообещали египетскую жару

Перейти

От водорослей до ультрафиолета: какой путь проходит вода из Невы, прежде чем попасть в кран

Перейти

В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

Перейти

В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

Перейти