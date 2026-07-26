Куда выведет карта? Идем по следам Грина «Невского» — писателя, который сочинил «Алые паруса» в холодном Петрограде

Путеводителем по городу в ней станет волшебная колода карт из рассказа «Клубный арап».

Петербург — это не только Эрмитаж и Дворцовая площадь. Это город сотен писателей, чья жизнь здесь часто напоминала приключенческий роман.

Литературный музей «ХХ век» решил напомнить об этом и подготовил необычную прогулку, посвященную создателю «Алых парусов», пишет Культура Петербурга.

Почему Грина звали «Невским»?

Многие знают Александра Грина как романтика, мечтавшего о море. Но в Петербурге его жизнь была далека от сказки.

В начале XX века он вел здесь жизнь настоящего авантюриста. Он часто менял жилье, ютился в дешевых комнатах и постоянно бродил по главному проспекту города.

Именно за это — за вечное присутствие на главной улице — друзья и знакомые в шутку прозвали его Александром Грином «Невским».

Экскурсия, где всё решает случай

Организаторы решили уйти от скучных лекций. Концепцию прогулки взяли из его рассказа «Клубный арап». Главная фишка — «волшебная» колода карт.

Именно карты будут определять, по какому маршруту пойдет группа. Куда повернуть и какую историю услышать следующей — решит случай.

Это отличный способ почувствовать тот самый азарт, который сопровождал писателя всю жизнь.

Что увидят участники?

Основной маршрут пройдет по Невскому проспекту и тихим улочкам рядом с ним. Грин обожал эту часть города, называя Невский «линией жизни».

Дополнительный факт: Мало кто знает, что именно в Петербурге, в Доме искусств на Невском, Грин написал свои знаменитые «Алые паруса».

Он создавал историю о мечте и надежде в холодном, голодном и революционном городе. Экскурсия поможет увидеть эти контрасты: блеск витрин и суровую реальность, в которой рождались шедевры.

Когда и где?

Премьера этого интерактивного похода состоится уже в ближайший четверг, 30 июля. Группа собирается вечером, в 18:30, когда город окрашивается в закатные тона — самое время для прогулок в стиле неоромантизма.

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