Окровавленный жилет и оживший аватар: как китайские специалисты превращают наследие Пушкина в виртуальную реальность

Пушкина "оживили" с помощью нейросети.

В Санкт-Петербурге на Мойке, 12, недавно было шумно. Группа специалистов из Китая привезла гору техники, чтобы буквально «оцифровать» жизнь Александра Пушкина.

Это не просто съемки для архива, а создание целой виртуальной вселенной, которую покажут в Поднебесной, сообщает "Петербургский дневник".

Почему китайцы так любят Пушкина?

Для нас это может быть сюрпризом, но в Китае Пушкин — настоящая звезда от литературы. Его проходят в школах наравне с национальными классиками.

Любой прохожий в Пекине или Шанхае сможет процитировать хотя бы пару строк.

Особую популярность поэт обрел в Китае еще в начале XX века. Поэтому проект по оцифровке его наследия вызвал в КНР огромный ажиотаж.

Высокие технологии в мемориальной квартире

Китайские специалисты привезли с собой шесть профессиональных 3D-камер. Они отсканировали около 15 личных вещей поэта.

Среди них — его посмертная маска, рукописи и знаменитый медальон с прядью волос.

Особое внимание уделили жилету, в котором поэт был на роковой дуэли. На ткани до сих пор видны следы крови.

Чтобы создать идеальную цифровую копию, пришлось сделать сотни снимков под разными углами. Теперь этот артефакт можно будет рассмотреть в деталях на виртуальной выставке, не боясь повредить оригинал.

Разговор с нейросетью: Пушкин вышел на связь

Самым необычным моментом съемок стал эксперимент с нейросетями. С помощью искусственного интеллекта китайцы создали цифровой аватар Пушкина.

В финале съемок произошло нечто невероятное: «виртуальный поэт» начал задавать вопросы хранителям музея.

Он спрашивал о своей квартире и о том, как им удалось сохранить его вещи. Сотрудники музея признаются: в какой-то момент стало не по себе.

Казалось, что через экран с ними говорит настоящий гений, а не программный код.

Теперь «солнце русской поэзии» будет светить и в цифровом пространстве Китая. Это отличный пример того, как современные технологии помогают старой доброй классике обрести новую жизнь.

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