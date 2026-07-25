Психоделика, фолк и дудук у Фонтанки: идем на бесплатный гала-концерт в Шереметевский сад

Кульминацией станет концерт на открытой сцене.

Если вы думали, что народная музыка — это только хороводы и кокошники, то 1 августа Петербург переубедит вас в обратном.

В Шереметевском саду пройдет ежегодный фестиваль «Музыка мира. Сад». Это отличный повод провести четверг на свежем воздухе, слушая качественный звук.

Откуда идея?

Все началось с коллекции Музея музыки, который находится прямо там, в Шереметевском дворце. Это одно из крупнейших собраний инструментов в мире.

Организаторы решили: зачем инструментам пылиться в витринах? Пусть их традиции оживут в руках современных музыкантов.

Идея проста — взять старинные мотивы и смешать их с роком, джазом и электроникой.

Кто выйдет на сцену?

В этом году состав участников подобрался очень колоритный. Скучно точно не будет:

Settlers. Ребята делают стильный арт-фолк с джазовым привкусом.

Ребята делают стильный арт-фолк с джазовым привкусом. «Ива Нова». Настоящий женский этно-экстрим. У них бешеная энергия и необычный драйв.

Настоящий женский этно-экстрим. У них бешеная энергия и необычный драйв. Hodila Izba. Группа, которая превращает старинные обрядовые песни в мощный замес из психоделики и рока.

Группа, которая превращает старинные обрядовые песни в мощный замес из психоделики и рока. Владимир Волков и Виталий Погосян. Дуэт контрабаса и дудука. Их проект «Небесный танец» — это музыка для души и полного погружения в себя.

Когда и сколько стоит?

Запоминайте главное:

Дата: 1 августа.

1 августа. Время: Старт в 15:00.

Старт в 15:00. Место: Шереметевский сад (набережная реки Фонтанки, 34).

Шереметевский сад (набережная реки Фонтанки, 34). Цена: Вход свободный!

Просто приходите, занимайте место на траве и наслаждайтесь моментом. Это лучший способ почувствовать ритм современного Петербурга.

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