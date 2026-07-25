Психоделика, фолк и дудук у Фонтанки: идем на бесплатный гала-концерт в Шереметевский сад

Если вы думали, что народная музыка — это только хороводы и кокошники, то 1 августа Петербург переубедит вас в обратном.
В Шереметевском саду пройдет ежегодный фестиваль «Музыка мира. Сад». Это отличный повод провести четверг на свежем воздухе, слушая качественный звук.
Откуда идея?
Все началось с коллекции Музея музыки, который находится прямо там, в Шереметевском дворце. Это одно из крупнейших собраний инструментов в мире.
Организаторы решили: зачем инструментам пылиться в витринах? Пусть их традиции оживут в руках современных музыкантов.
Идея проста — взять старинные мотивы и смешать их с роком, джазом и электроникой.
Кто выйдет на сцену?
В этом году состав участников подобрался очень колоритный. Скучно точно не будет:
- Settlers. Ребята делают стильный арт-фолк с джазовым привкусом.
- «Ива Нова». Настоящий женский этно-экстрим. У них бешеная энергия и необычный драйв.
- Hodila Izba. Группа, которая превращает старинные обрядовые песни в мощный замес из психоделики и рока.
- Владимир Волков и Виталий Погосян. Дуэт контрабаса и дудука. Их проект «Небесный танец» — это музыка для души и полного погружения в себя.
Когда и сколько стоит?
Запоминайте главное:
- Дата: 1 августа.
- Время: Старт в 15:00.
- Место: Шереметевский сад (набережная реки Фонтанки, 34).
- Цена: Вход свободный!
Просто приходите, занимайте место на траве и наслаждайтесь моментом. Это лучший способ почувствовать ритм современного Петербурга.
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