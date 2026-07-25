Готовлю кабачки без муки всё лето — меняю начинку, и каждый раз новый вкус

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Один из самых удачных вариантов — нежные блинчики-рулетики с пикантной начинкой из брынзы, зелени и грецких орехов. Это блюдо подходит и для завтрака, и для лёгкой закуски. Готовится быстро, продукты доступные, а результат превосходит ожидания, пишет кулинарный блогер Алена Митрофанова.
Изумительная паста — основа начинки
Главный секрет рулетиков — ароматная паста, которая придаёт блюду оригинальный вкус:
- В чаше блендера измельчают крупно нарезанную зелень (укроп, кинза, петрушка), пару зубчиков чеснока и горсть грецких орехов до мелкой крошки.
- Затем добавляют 150 г рассольного сыра — феты или брынзы, 2 столовые ложки сметаны и всё тщательно перемешивают вилкой.
- Паста получается густой, ароматной и универсальной: её можно намазывать на хлеб, добавлять к овощам или использовать как начинку.
Кабачковые блинчики — основа для рулетиков
Для блинчиков два средних молодых кабачка натирают на крупной тёрке. Кожуру можно не счищать, если овощи молодые. Кабачки солят, перемешивают и оставляют на 10 минут, чтобы стекла лишняя влага. Затем их хорошо отжимают. В отдельной миске взбалтывают 4 яйца с солью, добавляют отжатые кабачки и перемешивают.
Как жарить и сворачивать рулетики
На разогретую сковороду с маслом выкладывают ложку кабачковой массы, слегка распределяют. Когда низ подрумянится и образуется корочка, массу распределяют в тонкий блинчик с помощью лопатки. Как только блинчик подрумянится с обеих сторон, на него выкладывают начинку (для удобства пасту можно переложить в пакет и отрезать уголок). Затем аккуратно сворачивают блинчик в рулет с помощью двух лопаток.
Личный опыт автора
Приготовила эти рулетики, и они так понравились домашним. Получаются нежными, а начинка из брынзы и орехов придаёт им пикантность и сытность. Теперь это мой любимый летний завтрак. Особенно удобно, что блинчики можно приготовить заранее, а свернуть с начинкой непосредственно перед подачей.
Вывод
Кабачковые рулетики с начинкой из брынзы, зелени и орехов — простое и вкусное блюдо для завтрака или закуски. Готовится из доступных продуктов, требует минимум времени и всегда получается нежным и ароматным.
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