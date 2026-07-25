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Готовлю кабачки без муки всё лето — меняю начинку, и каждый раз новый вкус

Опубликовано: 25 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Готовлю кабачки без муки всё лето — меняю начинку, и каждый раз новый вкус
Готовлю кабачки без муки всё лето — меняю начинку, и каждый раз новый вкус
Legion-Media
Блинчики из кабачков с начинкой из брынзы, зелени и грецких орехов — простое и сытное блюдо. Готовится быстро, подходит для завтрака и закуски, а ингредиенты всегда под рукой.

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Один из самых удачных вариантов — нежные блинчики-рулетики с пикантной начинкой из брынзы, зелени и грецких орехов. Это блюдо подходит и для завтрака, и для лёгкой закуски. Готовится быстро, продукты доступные, а результат превосходит ожидания, пишет кулинарный блогер Алена Митрофанова.

Изумительная паста — основа начинки

Главный секрет рулетиков — ароматная паста, которая придаёт блюду оригинальный вкус:

  1. В чаше блендера измельчают крупно нарезанную зелень (укроп, кинза, петрушка), пару зубчиков чеснока и горсть грецких орехов до мелкой крошки.
  2. Затем добавляют 150 г рассольного сыра — феты или брынзы, 2 столовые ложки сметаны и всё тщательно перемешивают вилкой.
  3. Паста получается густой, ароматной и универсальной: её можно намазывать на хлеб, добавлять к овощам или использовать как начинку.

Кабачковые блинчики — основа для рулетиков

Для блинчиков два средних молодых кабачка натирают на крупной тёрке. Кожуру можно не счищать, если овощи молодые. Кабачки солят, перемешивают и оставляют на 10 минут, чтобы стекла лишняя влага. Затем их хорошо отжимают. В отдельной миске взбалтывают 4 яйца с солью, добавляют отжатые кабачки и перемешивают.

Как жарить и сворачивать рулетики

На разогретую сковороду с маслом выкладывают ложку кабачковой массы, слегка распределяют. Когда низ подрумянится и образуется корочка, массу распределяют в тонкий блинчик с помощью лопатки. Как только блинчик подрумянится с обеих сторон, на него выкладывают начинку (для удобства пасту можно переложить в пакет и отрезать уголок). Затем аккуратно сворачивают блинчик в рулет с помощью двух лопаток.

Личный опыт автора

Приготовила эти рулетики, и они так понравились домашним. Получаются нежными, а начинка из брынзы и орехов придаёт им пикантность и сытность. Теперь это мой любимый летний завтрак. Особенно удобно, что блинчики можно приготовить заранее, а свернуть с начинкой непосредственно перед подачей.

Вывод

Кабачковые рулетики с начинкой из брынзы, зелени и орехов — простое и вкусное блюдо для завтрака или закуски. Готовится из доступных продуктов, требует минимум времени и всегда получается нежным и ароматным.

Ранее мы рассказывали о 5 вкусных рецептах на зиму.

Автор:
Евгения Сухова
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