Готовлю кабачки без муки всё лето — меняю начинку, и каждый раз новый вкус

Готовлю кабачки без муки всё лето — меняю начинку, и каждый раз новый вкус Legion-Media

Блинчики из кабачков с начинкой из брынзы, зелени и грецких орехов — простое и сытное блюдо. Готовится быстро, подходит для завтрака и закуски, а ингредиенты всегда под рукой.