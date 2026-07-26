Комнатные растения больше не страдают от лишней влаги — проверенный способ дренажа

Дренаж на дне горшка защищает корни от загнивания и обеспечивает доступ воздуха.

Дренажный слой на дне цветочного горшка — это не просто рекомендация, а необходимость. Он отводит лишнюю воду после полива и обеспечивает доступ кислорода к корням. Без качественного дренажа корни загнивают, растение болеет и может погибнуть. Но какой материал выбрать? Вариантов много: от покупных до бесплатных природных, и у каждого есть свои плюсы и минусы, пишет Pogovorim.by.

Керамзит — самый популярный и универсальный

Это обожжённые гранулы глины с пористой структурой. Он лёгкий, не разлагается, не вступает в реакцию с грунтом и служит годами. Керамзит хорошо отводит влагу и доступен по цене. Подходит для большинства растений и горшков любого размера.

Перлит и вермикулит — для требовательных растений

Эти материалы относятся к премиум-сегменту. Перлит — вулканическое стекло, вермикулит — минерал из группы гидрослюд. Оба инертны, не гниют, не окисляются и отлично пропускают воду. Их часто используют в оранжереях и для капризных видов, которые требуют идеального водного баланса.

Природные материалы — дёшево, но с нюансами

Щебень, галька и гравий доступны бесплатно, но они тяжёлые и могут повредить полки. К тому же камни быстро охлаждаются, что зимой вредно для корней. Керамические черепки от разбитой посуды — хорошая альтернатива: лёгкие, не впитывают влагу и отлично отводят воду. Красный кирпич близок по свойствам к керамзиту, но силикатный белый для дренажа не подходит — он может изменить кислотность почвы.

Древесный уголь — дренаж + антисептик

Уголь не только отводит воду, но и обеззараживает почву, защищая корни от грибков и вредителей. Фракция — 1–3 см. Его можно получить из костра или купить в магазине.

Мох сфагнум — для влаголюбивых растений

Сфагнум впитывает влаги в 20 раз больше собственного веса и постепенно отдаёт её корням. Он обладает антибактериальными свойствами, но требует замены каждые 1–2 года, так как разлагается.

Личный опыт автора

Не использовала дренаж, и мои цветы часто погибали от перелива. Когда пересадила их в горшки с керамзитом, разница стала заметна сразу — вода больше не застаивалась, а корни дышали. Теперь использую керамзит для обычных растений, а для орхидей и сенполий — перлит. И забыла о проблеме гниения.

Вывод

Дренаж — обязательный элемент для здоровья корней. Керамзит подходит для большинства растений, перлит и вермикулит — для требовательных, природные материалы — бюджетный вариант, но с ограничениями. Выбор зависит от типа растения и ваших возможностей.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить розы в июле.