Во время цветения розам – обязательно: универсальная подкормка для всех сортов – бутонизация продлится до осени

В период цветения роз важно обеспечить их непрерывное питание для поддержания продолжительности и интенсивности этого процесса. При выборе удобрений в июле стоит отдавать предпочтение составам, богатым фосфором, магнием и калием. Агроном Ксения Давыдова поделилась рецептом эффективной подкормки.
Пошаговая инструкция
Начать подкормку нужно с монофосфата калия. Для этого необходимо растворить 10 граммов удобрения в 10 литрах воды, тщательно перемешать и полить растения под корень. На каждый куст нужно использовать приблизительно 2-3 литра раствора. Подкормка обеспечит растениям легкоусвояемые формы фосфора и калия в высоких концентрациях.
Спустя два дня после внесения монофосфата калия нужно провести вторую подкормку. В 10 литрах воды необходимо развести одну столовую ложку сульфата калия, после чего полить розы. На каждый куст нужно использовать не более 2 литров удобрения.
Уже в ближайшие недели вы сможете наблюдать обильное цветение роз, независимо от сорта и внешних условий.
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