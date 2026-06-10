Без штампа в паспорте, но с наградой: новые правила для новорожденных петербуржцев

Всем младенцам будут давать памятный знак.

Рождение ребенка — это всегда событие. А в Петербурге оно теперь сопровождается приятными бонусами от города, причем получить их стало гораздо проще.

Медаль — каждому младенцу

Раньше с памятным знаком «Родившемуся в Петербурге» была небольшая путаница. Его давали только тем детям, чьи родители имели постоянную городскую прописку.

Если семья снимала жилье или приехала из другого региона, ребенок оставался без сувенира. Теперь эту несправедливость устранили.

Александр Беглов подписал документ, который упрощает правила. Главное условие теперь одно: малыш должен появиться на свет именно в Петербурге и здесь же получить свидетельство о рождении.

Прописка мамы и папы больше не имеет значения, сообщает Смольный.

Как называют детей в 2026 году?

Статистика имен — это всегда интересно. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже поделился свежими данными.

Лидеры списка остаются стабильными: девочек чаще всего называют Софиями, а мальчиков — Михаилами.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был «в тренде», присмотритесь к этим именам:

Для девочек: Анна, Василиса, Ева, Варвара и Ксения.

Анна, Василиса, Ева, Варвара и Ксения. Для мальчиков: Александр, Марк, Тимофей, Артём и Дмитрий.

Это классика, которая сейчас на пике моды.

Кузьма и Мальвина: мода на уникальность

Некоторые родители не хотят, чтобы в песочнице было пять Саш и три Сони. В этом году в регионе настоящий бум на редкие и старинные имена.

Среди мальчиков теперь можно встретить маленьких Лазарей, Кузьму, Луку и даже Клементия.

С девочками фантазия зашла еще дальше. В списках ЗАГСа значатся такие необычные имена, как Мадлена, Лали, Мальвина и Вевея.

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