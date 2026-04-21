До какого возраста бесплатный проезд в петербургском метро для детей?

В петербургском метро дети до 7 лет могут ездить бесплатно при условии сопровождения взрослым. Это правило закреплено в статье 86 «Социального кодекса Санкт-Петербурга».

Как это работает

При проходе через турникет взрослый должен взять ребёнка за руку и пройти первым. Если контролёр попросит, необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст ребёнка. Проходить нужно через первый турникет.

Дети старше 7 лет проходят через турникет самостоятельно после оплаты проезда жетоном или проездным билетом.

Дополнительные правила

Перевозка детей до 7 лет возможна только в сопровождении взрослого пассажира, который обеспечивает их безопасный проезд.

Если планируется поездка с детской коляской, рекомендуется заранее оформить заявку на сопровождение сотрудниками службы помощи маломобильным гражданам. Это можно сделать по телефону 8 800 350-11-55 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).

Интересные факты

Исторический контекст. Льгота на бесплатный проезд детей до 7 лет существует в петербургском метро уже много лет и является частью социальной политики города, направленной на поддержку семей с детьми.

Сравнение с другими льготами. В отличие от некоторых других категорий льготников (например, детей-инвалидов или детей из многодетных семей), для бесплатного проезда детей до 7 лет не требуется оформлять специальные документы или проездные билеты — достаточно наличия взрослого сопровождающего и подтверждения возраста при необходимости.

Ограничения. Льгота распространяется только на метро. Если семья использует другие виды городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус), правила могут отличаться.

