До какого возраста бесплатный проезд в петербургском метро для детей?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

До какого возраста бесплатный проезд в петербургском метро для детей?

Опубликовано: 21 апреля 2026 13:13
 Проверено редакцией
Global Look Press/Roman Denisov
В петербургском метро дети до 7 лет могут ездить бесплатно при условии сопровождения взрослым. Это правило закреплено в статье 86 «Социального кодекса Санкт-Петербурга».

Как это работает

При проходе через турникет взрослый должен взять ребёнка за руку и пройти первым. Если контролёр попросит, необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст ребёнка. Проходить нужно через первый турникет.

Дети старше 7 лет проходят через турникет самостоятельно после оплаты проезда жетоном или проездным билетом.

Дополнительные правила

Перевозка детей до 7 лет возможна только в сопровождении взрослого пассажира, который обеспечивает их безопасный проезд.

Если планируется поездка с детской коляской, рекомендуется заранее оформить заявку на сопровождение сотрудниками службы помощи маломобильным гражданам. Это можно сделать по телефону 8 800 350-11-55 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).

Интересные факты

Исторический контекст. Льгота на бесплатный проезд детей до 7 лет существует в петербургском метро уже много лет и является частью социальной политики города, направленной на поддержку семей с детьми.

Сравнение с другими льготами. В отличие от некоторых других категорий льготников (например, детей-инвалидов или детей из многодетных семей), для бесплатного проезда детей до 7 лет не требуется оформлять специальные документы или проездные билеты — достаточно наличия взрослого сопровождающего и подтверждения возраста при необходимости.

Ограничения. Льгота распространяется только на метро. Если семья использует другие виды городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус), правила могут отличаться.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью