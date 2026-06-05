13-я пенсия может стать реальностью: вот кому достанутся дополнительные деньги

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил выделить всем российским пенсионерам 13-ю пенсию в конце года.
По словам парламентария, такая инициатива станет реальной поддержкой пожилого населения, особенно перед празднованием Нового года, когда россияне традиционно накрывают на стол.
"Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода", — заявил он.
Кроме того, дополнительная выплата поспособствует развитию экономики, так как пенсионеры в любом случае потратят эти деньги на продукты или лекарства, объяснил политик.
Коломейцев согласился, что 13-я пенсия потребует внушительных затрат из бюджета, однако заявил, что "эффект того стоит".
Предложения звучат, но действий пока нет
Это не первый раз, когда из стен Госдумы звучат подобные предложения. Так, ещё в апреле с такой же идеей выступал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Тогда он заявлял, что инициативу внесли на рассмотрение Госдумы, однако конкретных сроков депутат не называл.
Напомним, в 2026 году минимальный размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров в регионах, где нет местных доплат и повышающих коэффициентов, составляет 16 288 рублей.
Ранее мы писали о том, что в Госдуме планируют помочь с лекарствами для пенсионеров.