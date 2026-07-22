Синоптики обновили данные: погода по России меняется — готовьтесь к сюрпризам

Затяжные дожди на Урале наконец отступают — в регион приходит антициклон, и воздух прогреется до +29°. На северо-западе, напротив, похолодает до +16°, а в Москве всю неделю будет около +24° с локальными дождями.

Несколько недель Урал и Предуралье находились под властью затяжных ливней. Причина в малоподвижном высотном циклоне, в который постоянно врывались новые вихри с Атлантики. Осадки были мощными и продолжительными, но сдвинуть эту систему с места смог антициклон, наступающий с запада. Сейчас на Урале наконец выглянет солнце — переломный момент наступил, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Что ждёт Урал и Предуралье

Антициклон приносит не только ясную погоду, но и быстрое повышение температуры. В течение дня почти на всей территории региона — от Прикамья до верховьев Енисея — воздух будет выше +25. В Екатеринбурге - +26...+29, что выше климатической нормы. Осадки сохранятся лишь в Челябинской и Курганской областях, но значительно ослабнут. В условиях тепла затопленные территории начнут быстрее просыхать. Новая порция непогоды прогнозируется только в выходные — и она будет слабее предыдущих ливней.

На северо-западе похолодание, в столице — небольшие дожди

Та же фронтальная система, что продвигается на Урал, добралась до Северо-Запада. В Санкт-Петербурге сильные дожди сопровождаются резким похолоданием: после +25 в выходные, сегодня температура не превысит +16. В Москве влияние фронта будет слабее — локальные ливни, без серьёзных последствий. Температура в пределах нормы: +23...+25, в пятницу возможно понижение до +22.

Вывод

Затяжные дожди на Урале идут на спад: в регионе установится антициклон с температурой до +29. На северо-западе — похолодание до +16, в Москве — локальные ливни и около +24.

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