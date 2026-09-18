В МФЦ Петербурга появились цифровые помощники: как они спасают пенсионеров от мошенников и помогают освоить смартфоны

Мир ушел в цифру. Сегодня через смартфон можно сделать всё: записаться к врачу, передать показания счетчиков или заказать лекарства. Но старшему поколению освоить гаджеты бывает непросто. В Петербурге нашли решение этой проблемы.
Во всех МФЦ города заработал проект «Цифровые консультанты», сообщает Администрация Санкт-Петербурга.
Кто такие цифровые консультанты?
Это специально обученные сотрудники. Они работают во всех многофункциональных центрах Петербурга. Проект лично презентовали губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.
Главная цель — помочь людям «серебряного возраста» уверенно пользоваться интернетом. Консультанты не делают всё за человека. Они терпеливо объясняют, показывают и учат, чтобы в следующий раз петербуржцы смогли справиться сами.
Главный приоритет — защита от мошенников
Аферисты всё чаще обманывают именно пожилых людей. Помощь в кибербезопасности стала основной задачей новых специалистов.
Консультанты подробно расскажут:
- Как правильно защитить телефон и банковские карты.
- Как поставить самозапрет на выдачу кредитов (чтобы никто не оформил займ на ваше имя).
- Как проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на ваши паспортные данные.
Для этого в МФЦ разработали сотни простых и понятных пошаговых инструкций.
Чему еще помогут обучиться?
Спектр вопросов огромный. Помощники разбивают сложные алгоритмы на простые шаги.
Вам помогут разобраться, как:
- Оплатить ЖКУ и передать показания приборов учета.
- Записаться к нужному врачу или на диспансеризацию.
- Оформить льготы и меры поддержки (в том числе для семей участников СВО).
- Заказать билеты или продукты на дом.
- Проголосовать на собрании собственников жилья через интернет.
Новые технологии и учебные классы
В МФЦ Василеостровского района уже заработал специальный учебный класс. Там проводят бесплатные уроки цифровой грамотности для пенсионеров. Подобные зоны будут развивать и в других районах.
Как получить помощь?
Записываться заранее или покупать курсы не нужно. Услуга абсолютно бесплатная.
Достаточно прийти в ближайший МФЦ Петербурга и обратиться к сотрудникам в зоне электронных услуг (обычно она находится рядом с терминалами). Цифровые консультанты ответят на все вопросы и помогут сделать первые шаги в цифровом мире.
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