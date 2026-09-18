В МФЦ Петербурга появились цифровые помощники: как они спасают пенсионеров от мошенников и помогают освоить смартфоны

Проект ориентирован на петербуржцев «серебряного возраста».

Мир ушел в цифру. Сегодня через смартфон можно сделать всё: записаться к врачу, передать показания счетчиков или заказать лекарства. Но старшему поколению освоить гаджеты бывает непросто. В Петербурге нашли решение этой проблемы.

Во всех МФЦ города заработал проект «Цифровые консультанты», сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

Кто такие цифровые консультанты?

Это специально обученные сотрудники. Они работают во всех многофункциональных центрах Петербурга. Проект лично презентовали губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

Главная цель — помочь людям «серебряного возраста» уверенно пользоваться интернетом. Консультанты не делают всё за человека. Они терпеливо объясняют, показывают и учат, чтобы в следующий раз петербуржцы смогли справиться сами.

Главный приоритет — защита от мошенников

Аферисты всё чаще обманывают именно пожилых людей. Помощь в кибербезопасности стала основной задачей новых специалистов.

Консультанты подробно расскажут:

Как правильно защитить телефон и банковские карты.

Как поставить самозапрет на выдачу кредитов (чтобы никто не оформил займ на ваше имя).

Как проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на ваши паспортные данные.

Для этого в МФЦ разработали сотни простых и понятных пошаговых инструкций.

Чему еще помогут обучиться?

Спектр вопросов огромный. Помощники разбивают сложные алгоритмы на простые шаги.

Вам помогут разобраться, как:

Оплатить ЖКУ и передать показания приборов учета.

Записаться к нужному врачу или на диспансеризацию.

Оформить льготы и меры поддержки (в том числе для семей участников СВО).

Заказать билеты или продукты на дом.

Проголосовать на собрании собственников жилья через интернет.

Новые технологии и учебные классы

В МФЦ Василеостровского района уже заработал специальный учебный класс. Там проводят бесплатные уроки цифровой грамотности для пенсионеров. Подобные зоны будут развивать и в других районах.

Как получить помощь?

Записываться заранее или покупать курсы не нужно. Услуга абсолютно бесплатная.

Достаточно прийти в ближайший МФЦ Петербурга и обратиться к сотрудникам в зоне электронных услуг (обычно она находится рядом с терминалами). Цифровые консультанты ответят на все вопросы и помогут сделать первые шаги в цифровом мире.

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