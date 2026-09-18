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Чуть муки да сильный огонь: печень по-строгановски готовлю чаще гуляша — полезная подлива к любому гарниру

Опубликовано: 18 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Чуть муки да сильный огонь: печень по-строгановски готовлю чаще гуляша — полезная подлива к любому гарниру
Чуть муки да сильный огонь: печень по-строгановски готовлю чаще гуляша — полезная подлива к любому гарниру
Городовой ру
Теперь печень станет вашим любимым блюдом.

Многие хозяйки отказываются от печени, потому что она получается сухой и жесткой. На самом деле секрет кроется в правильной подготовке и быстрой обжарке. Достаточно освоить два простых приема, чтобы блюдо стало нежным и аппетитным. Автор "Городового" Алина Владимирова рассказала об одном нюансе, который превратит обычный продукт в изысканное угощение.

Подготовка и панировка

Нарежьте печень небольшими брусочками и обсушите бумажным полотенцем. Присыпьте мукой и перемешайте — она покроет каждый кусочек тонким слоем. Такая панировка создает защитную пленку и не дает соку вытечь при жарке.

Быстрая обжарка

Разогрейте сковороду с маслом до максимума. Обжаривайте печень порциями по 2-3 минуты, постоянно помешивая. Как только кусочки подрумянятся, переложите их на тарелку. Затем обжарьте лук до золотистости, добавьте сметану и горячую воду. Прогрейте соус пару минут, верните печень и тушите 3-5 минут. Солите в самом конце.

Польза продукта

Печень — это субпродукт, богатый полноценным белком, железом и витаминами. В ней много витамина B12, фолата, витамина A и меди. Эти элементы поддерживают кроветворение, нервную систему, зрение и иммунитет. Включайте блюдо в рацион умеренно из-за высокого содержания витамина A.

Запомните основные правила:

  • Обсушивайте кусочки перед жаркой;
  • Панируйте в муке тонким слоем;
  • Жарьте на сильном огне малыми порциями;
  • Солите только в конце.

Следуйте этим советам, и печень по-строгановски станет мягкой и сочной.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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