Советы деда избавили дом от мышей: уже 3 года спокойной жизни, а затраты — всего меньше 100 рублей

Как избавиться от грызунов без ядов и мышеловок, используя запахи, кошачий наполнитель и простые правила хранения корма.

Мыши в курятнике — проблема, знакомая многим. Там тепло, есть корм и сено, а значит, грызуны чувствуют себя как дома. Они не только съедают запасы, но и переносят болезни, портят яйца и могут навредить цыплятам. Яды и мышеловки здесь опасны: куры любопытны и могут пострадать сами. Но есть безопасные методы, которые помогают выгнать непрошеных гостей, делится автор блога "Идеальный огород".

Почему мыши облюбовали курятник

Грызунам нужны тепло, еда и укрытие. В курятнике есть всё: комбикорм, зерно, сено для гнёзд и удобные лазы. Мыши быстро размножаются и могут заполонить помещение. Они грызут не только продукты, но и стены, повреждая конструкцию. А главное — разносят инфекции, опасные для птицы.

Яды и мышеловки — не вариант. Куры склюют отраву или попадут в ловушку. Даже если спрятать приманку, мыши растащат её по всему курятнику. Поэтому нужны методы, безопасные для домашней птицы.

Кот и его запах

Держать кота в курятнике постоянно неудобно. Но можно использовать его наполнитель из лотка. Рассыпьте немного в разных углах — курам он не помешает, а мыши, почуяв запах хищника, предпочтут уйти. Это простой и действенный способ.

Сильные запахи

У мышей отличное обоняние. Резкие ароматы для них невыносимы. Лучше всего работает мята: сушёную траву раскладывают в сене или добавляют в корм. Подойдут также полынь, лаванда, эфирные масла на ватных дисках. Главное — обновлять запах регулярно.

Не кормите кур в курятнике

Мыши идут на запах еды. Если кормить птицу на улице, в помещении не останется приманки. Это снижает интерес грызунов к курятнику. Кормушки лучше держать закрытыми, а остатки корма убирать.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова перепробовала много способов, пока не заделала все щели металлической сеткой. Мыши проникали через небольшие отверстия, которые она раньше не замечала. После ремонта грызуны исчезли. Ещё она советует использовать ультразвуковой отпугиватель: он не вредит курам, но мыши не выносят его сигнала. Прибор включают на ночь, и через неделю грызуны уходят.

Вывод

Избавиться от мышей в курятнике можно без ядов. Используйте запах кота, резкие ароматы трав, кормите кур на улице и заделайте щели. В комплексе эти меры дают стойкий результат. Главное — действовать регулярно и не оставлять грызунам шансов.

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