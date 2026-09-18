Лучший день для бани и уборки: народные приметы на 18 сентября, в которые свято верили наши предки

Приметы на 18 сентября: что можно и нельзя делать в Кумохин день

Собрать шиповник и мыться в бане. По народному календарю 18 сентября — Кумохин день, или Кумоха Осенняя. Согласно народным поверьям в этот сентябрьский день по земле бродил злой дух Кумоха, который насылал на людей болезни и несчастья. Для защиты от него хозяйки брали берёзовые веники и тщательно выметали углы избы и сарая, «выгоняя» нечисть до весны. Считалось, что после такой уборки в доме воцаряется порядок, а с ним приходят новые полезные знакомства, пишут Известия.

Приметы погоды

Крестьяне внимательно следили за природой и животными, чтобы предсказать погоду. Обилие гусениц на траве предвещало долгую суровую зиму. Порывистый ветер обещал дождливый октябрь. Наоборот, теплую сухую осень предвещал утренний туман, который долго не рассеивается. Если листья рябины уже пожелтели, значит быть к ранней зиме. Если козы в солнечный день прячутся под навес, грядут холода.

Что делали в Кумохин день

Главное дело на Кумохин день - вымести и вычистить дом сверху донизу. В конце дня крестьяне шли в парилку, горячий пар и березовый веник изгонял хвори, укреплял здоровье. Для здоровья также собирали шиповник - считалось, что если собрать его до первых заморозков, он сохранит самые ценные свойства. Молодые играли свадьбу, день считался особенно удачным для создания семьи.

Что запрещалось

Считалось, что Кумоха Осенняя - злая сила. Для защиты от нее в дом не впускали незнакомцев, чтобы вместе с ними не прошла и нечисть. Среди других запретов дня - не работать в поле после полудня, не надевать рваную или грязную одежду, чтобы не притянуть нищету, и не стирать, чтобы не навлечь болезнь. Супругам нельзя было ссориться, а сквернословие открывало дорогу злым духам. Незамужним девушкам не следовало выходить с распущенными волосами. Не давали в долг — это «выносило» счастье из дома. Не хвастались успехами, чтобы не потерять достигнутое.

В Кумохин день люди верили, что чистота в доме, крепкое здоровье и добрые помыслы защитят от любой напасти. И пусть сегодня мы не выметаем нечисть веником, народная мудрость напоминает: порядок и забота о близких никогда не будут лишними.

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