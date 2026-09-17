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Собрать лук и убрать сельхозинвентарь на зиму: народные приметы на Луков день

Опубликовано: 17 сентября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Собрать лук и убрать сельхозинвентарь на зиму: народные приметы на Луков день
Собрать лук и убрать сельхозинвентарь на зиму: народные приметы на Луков день
Городовой ру
Какую зиму предсказывала погода 17 сентября

Середина сентября в народном календаре связана с Луковым днём. В церковной традиции 17 сентября вспоминают священномученика Вавилу Антиохийского и празднуют икону Божией Матери «Неопалимая Купина». Вавилу издавна считали заступником от огня, а икону — защитницей от пожаров и молний. Поэтому день получил ещё одно название — Вавила, или «поздние вилы».

Что было принято делать

Главным занятием 17 сентября была уборка лука. Крестьяне верили: лук, выкопанный 17 сентября, приобретает особую силу — отгоняет нечисть и оберегает от дурного глаза. Его старались добавлять в каждое блюдо. Тот, кто съедал больше всех, по поверью, не болел всю зиму. Хозяйки плели из лука косы и развешивали их в кухне, сенях и на чердаке.
Мужчины ходили на сеновал и прокалывали сено вилами. Считалось, что так можно прогнать злых духов, способных нанести вред домашнему скоту. Крестьяне заканчивали полевые работы, убирали инвентарь до весны.

Чего нельзя было делать

С этим днём связано много запретов. Не разрешалось разводить огонь ради забавы, плевать в костёр, кидать туда мусор или ссориться у пламени. Не давали и не брали в долг, не подавали милостыню. В гости не ходили и к себе не звали — боялись сглаза. Нельзя было хвастаться достатком, носить тёмную одежду, печь блины и оладьи. Днём не спали, чтобы не заболеть, и не оставляли на виду золотые украшения.

Погодные приметы

  • По тому, какая была погода 17 сентября, определяли погоду на осень.
  • Если целый день шел дождь, ожидалась осень без осадков.
  • Густой туман — к тёплым дням, много рябины - к суровой зиме.
  • Если грибов было мало, а орехов много, значит зима будет холодной, снега будет много.
  • Теплая и сухая погода — к мягкой зиме.

Вывод

Народные приметы 17 сентября помогают заглянуть в будущее и напоминают о вековых традициях. Луков день — это время завершения сельских работ, заботы о доме и защите от огня. Даже если не следовать суевериям, в этих обычаях чувствуется внимательный взгляд предков на природу и её подсказки.

Автор:
Артем Петров
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