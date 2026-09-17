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5 кг с «квадрата» за 37 дней: какой сорт огурцов устойчив к гнили — «Герман» и рядом не стоял

Опубликовано: 17 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
5 кг с «квадрата» за 37 дней: какой сорт огурцов устойчив к гнили — «Герман» и рядом не стоял
5 кг с «квадрата» за 37 дней: какой сорт огурцов устойчив к гнили — «Герман» и рядом не стоял
Городовой ру
Эти огурцы непременно станут вашими фаворитами. Урожайные и очень вкусные. 

Опытным садоводам известно, что о востребованных сортах огурцов следует позаботиться заблаговременно, так как в пик сезона спрос значительно превышает предложение.

Одним из наиболее популярных сортов является «Новинка» — пчелоопыляемый раннеспелый гибрид, пригодный для выращивания как в защищенном, так и в открытом грунте. Сорт, селекционированный В. В. Малыченко и В. Д. Поповой, был официально зарегистрирован в 2008 году и с тех пор стабильно демонстрирует высокие показатели популярности.

Описание сорта

«Новинка» относится к ранним сортам: техническая спелость наступает через 37–40 дней после появления всходов. Растение характеризуется ветвистостью, что обеспечивает продолжительный период плодоношения. Средняя урожайность составляет от 232 до 508 ц/га (или 3–5 кг/м²).

Сорт отличается неприхотливостью и устойчивостью к засухе (переносит интервалы между поливами до 7–10 дней). Обладает генетической резистентностью к кладоспориозу и ложной мучнистой росе.

Характеристики плодов

Плоды темно-зеленого цвета с характерными полосами достигают 10–11 см в длину. Средняя масса одного зеленца составляет 100–110 г.

Мякоть отличается нежной и хрустящей консистенцией. Плоды универсальны в применении: подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Личный опыт

Автор «Городового» Ксения Давыдова посадила на даче этот сорт и делится впечатлениями:

«Урожай оказался отличным, вкусовые качества овоща на высоком уровне. Важным фактором является обеспечение своевременного и обильного полива, так как культура требовательна к уровню влажности. Количество семян в упаковке ограничено, в связи с чем они были высажены на небольшом участке; всхожесть высокая, претензий к качеству посевного материала нет».

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Засолочное чудо».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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