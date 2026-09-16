Городовой / Полезное / Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: срезаю верхушки наискосок — и получаю удобный органайзер за копейки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Картофельное пюре подаю с зажаркой: его сметают быстрее котлет и гуляша - нежнее сливочного масла Новости Петербурга
5 кг с «квадрата» за 37 дней: какой сорт огурцов устойчив к гнили — «Герман» и рядом не стоял Новости Петербурга
Чемодан волос в Пулково и гора журналов в Ивангороде: что пытаются провезти через границу под видом «личных вещей» Новости Петербурга
Старый линолеум скупаю на Авито, но на пол не стелю: режу на куски — 4 применения для грядок и дома, о которых мало кто знает Полезное
Делайте хоть по 50 банок - улетят все до единой: заготовка на зиму из всех томатов Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: срезаю верхушки наискосок — и получаю удобный органайзер за копейки

Опубликовано: 16 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: срезаю верхушки наискосок — и получаю удобный органайзер за копейки
Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: срезаю верхушки наискосок — и получаю удобный органайзер за копейки
Городовой ру
Рассказываем, как сделать контейнер за пару минут и организовать порядок без лишних затрат.

Пустая пластиковая бутылка не обязательно сразу отправляется в переработку. Из неё можно сделать удобный открытый контейнер для хранения мелочей в мастерской, гараже, сарае или на даче. Прозрачные стенки позволяют видеть содержимое, а скошенный край обеспечивает лёгкий доступ к предметам, пишет "ГородОК".

Технология изготовления

Понадобится пластиковая бутылка нужного размера:

  1. Этикетку удалите, помойте её и высушите.
  2. На стенке маркером отметьте линию разреза, чтобы задняя часть была выше передней.
  3. Затем пластик разрежьте с помощью ножниц, формируя открытый лоток.
  4. Края обработайте: неровности подрежьте, а срез закройте лентой или окантовкой.

Нагревать бутылку не рекомендуется — это деформирует её и может привести к ожогу.

Для хранения каких предметов подходит

Такие контейнеры удобны для мелких хозяйственных вещей: садовых бирок, шпагата, скотча, пуговиц или лёгкого крепежа. Тяжёлые металлические детали, гвозди и саморезы лучше хранить в пластиковых или металлических ящиках — тонкая стенка бутылки может быть повреждена острыми краями.

Организация хранения

Контейнеры можно расставить на стеллаже или закрепить на стене. При настенном монтаже бутылку фиксируют за заднюю часть — способ крепления зависит от материала стены.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова делится опытом: в её гараже постоянно терялись маркеры и мотки шпагата, пока она не сделала несколько органайзеров из двухлитровых бутылок. Она нарезала их, обработала края лентой и закрепила на стене — теперь всё на виду и под рукой. Особенно удобно, что содержимое видно без подписи, а чтобы взять маркер, достаточно просто засунуть руку в скошенное отверстие. Евгения рекомендует этот метод всем, кто хочет навести порядок в мастерской или гараже без лишних затрат.

Вывод

Органайзер из пластиковой бутылки — простое и бесплатное решение для хранения лёгких мелочей. Он не подходит для тяжёлых предметов, но отлично организует пространство в гараже, даче или мастерской без лишних затрат.

Ранее мы рассказывали, как чистить ковры лавровым листом.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью