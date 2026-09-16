Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: срезаю верхушки наискосок — и получаю удобный органайзер за копейки

Пустая пластиковая бутылка не обязательно сразу отправляется в переработку. Из неё можно сделать удобный открытый контейнер для хранения мелочей в мастерской, гараже, сарае или на даче. Прозрачные стенки позволяют видеть содержимое, а скошенный край обеспечивает лёгкий доступ к предметам, пишет "ГородОК".
Технология изготовления
Понадобится пластиковая бутылка нужного размера:
- Этикетку удалите, помойте её и высушите.
- На стенке маркером отметьте линию разреза, чтобы задняя часть была выше передней.
- Затем пластик разрежьте с помощью ножниц, формируя открытый лоток.
- Края обработайте: неровности подрежьте, а срез закройте лентой или окантовкой.
Нагревать бутылку не рекомендуется — это деформирует её и может привести к ожогу.
Для хранения каких предметов подходит
Такие контейнеры удобны для мелких хозяйственных вещей: садовых бирок, шпагата, скотча, пуговиц или лёгкого крепежа. Тяжёлые металлические детали, гвозди и саморезы лучше хранить в пластиковых или металлических ящиках — тонкая стенка бутылки может быть повреждена острыми краями.
Организация хранения
Контейнеры можно расставить на стеллаже или закрепить на стене. При настенном монтаже бутылку фиксируют за заднюю часть — способ крепления зависит от материала стены.
Личный опыт корреспондента
Корреспондент «Городового» Евгения Сухова делится опытом: в её гараже постоянно терялись маркеры и мотки шпагата, пока она не сделала несколько органайзеров из двухлитровых бутылок. Она нарезала их, обработала края лентой и закрепила на стене — теперь всё на виду и под рукой. Особенно удобно, что содержимое видно без подписи, а чтобы взять маркер, достаточно просто засунуть руку в скошенное отверстие. Евгения рекомендует этот метод всем, кто хочет навести порядок в мастерской или гараже без лишних затрат.
Вывод
Органайзер из пластиковой бутылки — простое и бесплатное решение для хранения лёгких мелочей. Он не подходит для тяжёлых предметов, но отлично организует пространство в гараже, даче или мастерской без лишних затрат.
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