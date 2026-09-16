Шесть щитов под землей, бассейны в школах и 30 минут до центра: Беглов рассказал про Петербург будущего

Александр Беглов объяснил, как изменится Петербург в ближайшие годы.

Сегодня в БКЗ "Октябрьский" на городской форум собрались почти 2600 человек: губернатор Александр Бегловв , депутаты, волонтеры и просто неравнодушные жители.

Разговор шел о главном — как будет развиваться Северная столица и что изменится в жизни обычных петербуржцев.

Транспортный прорыв: мосты и подземка

Петербург ждет масштабная стройка, которой не было со времен СССР. В городе возведут сразу четыре новых разводных моста.

Первый из них — Большой Смоленский мост. Он соединит правый и левый берега Невы на самом длинном перегоне между Володарским мостом и мостом Александра Невского.

Это облегчит жизнь полумиллиону жителей Невского и Красногвардейского районов. Рабочее движение по нему планируют открыть уже в следующем году, а полностью закончат проект к 2028-му.

Не отстает и метрополитен. Сейчас под землей работают сразу шесть проходческих щитов. Это абсолютный рекорд для Петербурга. Власти ставят амбициозную цель: из любой точки города до центра можно будет добраться максимум за 30 минут.

Школы нового уровня и забота о каждом

За последние годы в Петербурге построили больше 150 школ и 270 детских садов. Причем строят их по новому «петербургскому стандарту». Забудьте про скучные серые здания. Теперь в каждой новой школе есть:

бассейны (часто даже два);

исследовательские лаборатории;

современные спортзалы и театры.

Не забывают и про социальную поддержку. В Петербурге продолжают развивать программы для ветеранов, семей с детьми и участников военных действий.

А для пожилых жителей запустили проект «Серебряный возраст» — с бесплатными экскурсиями, спортивными секциями и медицинской помощью.

Полная готовность к голосованию

В завершение встречи Александр Беглов подчеркнул: город полностью готов к предстоящим выборам. На участках обеспечили полную безопасность и видеонаблюдение.

Главная цель всех этих проектов проста — передать Петербург детям и внукам ухоженным, современным и комфортным для жизни.

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