Три листика — и мыши обходят погреб стороной: старый дачный лайфхак для сохранности урожая

С наступлением холодов мыши ищут убежище в погребе, и отпугнуть их можно обычным лавровым листом.

Когда холодает, грызуны подбираются ближе к человеческому жилью в поисках тепла. Погреб, где хранятся овощи, крупы и банки с заготовками, для них — как накрытый стол. Наши предки издавна боролись с такими визитами с помощью простых пахучих средств, которые были под рукой. Самое доступное из них найдётся на любой кухне — это обычный лавровый лист, пишет "ПРО Город".

Почему мыши его не любят

Всё дело в густом пряном запахе, который лавр не теряет даже высушенным. В деревенских хозяйствах издавна полагались на резкие ароматы трав и специй: сильный дух сбивает зверьков с толку и вынуждает их искать убежище подальше.

Как использовать

Возьмите 3-4 сухих листа, помните их пальцами — так запах станет сильнее — и положите туда, где чаще всего замечали мышей. Для большего эффекта сделайте несколько небольших мешочков с лавром и разложите их по углам погреба.

Где раскладывать

Особое внимание уделите у входной двери, вентиляционным отдушинам, возле труб и щелям у пола — через эти места грызуны чаще всего проникают внутрь. Листья разместите рядом с ящиками для овощей и полками с банками, избегая прямого контакта с продуктами. По мере ослабевания аромата старые листья заменяйте свежими.

Важно: рассчитывать только на лавровый аромат стоит лишь как на предупреждение. Когда грызуны уже обосновались в погребе, запахом их не остановить — придётся подключать более действенные методы.

Профилактика — главное условие

Сначала специалисты советуют осмотреть погреб и заделать все щели и отверстия, через которые могут залезть грызуны. Продукты лучше хранить в плотно закрывающейся таре — это снижает привлекательность помещения для мышей. Рассыпанные крупы или забытые очистки привлекают грызунов гораздо сильнее любых отпугивающих запахов. Поэтому генеральная уборка погреба перед закладкой урожая — обязательный этап.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова перепробовала разные способы и делится опытом. Раньше мыши в погребе были постоянной проблемой, пока она не разложила лавровый лист у входа и вдоль стен. Запах слабый, но для грызунов, видимо, неприятный — следов стало заметно меньше. Хотите поддерживать эффект? Не забывайте обновлять листья каждые пару недель, пока аромат свежий.

А перед закладкой урожая обязательно проверьте и заделайте щели. Даже самый сильный запах не спасёт, если в погребе остались открытые ходы или рассыпанные крупы. Простой лайфхак, а работает — главное, сочетать его с уборкой и правильным хранением продуктов.

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