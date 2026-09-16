Кипячу 1 ложку — и сковородка сияет как новая: старый нагар отлипает, еда не пригорает

Рано или поздно каждая сковорода покрывается тёмным слоем, который не берёт ни губка, ни обычное моющее средство. Еда начинает пригорать, появляется запах гари, а посуда теряет вид. Кажется, что нужны дорогие средства или долгое оттирание. На самом деле есть способ проще: соль и горячая вода. Никакой химии, минимум усилий, пишет "Липецкие Новости".
Что происходит на сковороде
Нагар — это не просто грязь. Это спёкшийся слой жира, масла и остатков пищи, который при нагревании превращается в плотную корку. Со временем он накапливается, и сковорода начинает вести себя иначе: еда прилипает, блюда приобретают запах старого жира. Этот слой нужно удалять регулярно, иначе он становится источником вредных веществ при готовке.
Почему соль и вода работают
Соль — мягкий абразив. Она снимает загрязнения, не царапая поверхность. Горячая вода растворяет жир и размягчает нагар. Вместе они действуют эффективно, но без агрессии: никаких кислот, щелочей и резких запахов. Метод подходит для чугунных и алюминиевых сковород. Для антипригарных — с осторожностью, мягкой губкой и без длительного воздействия.
Как очистить:
- Сковороду разогревают на среднем огне несколько минут.
- Затем добавляют 1 ложку соли и заливают горячей водой — не кипятком, чтобы не повредить покрытие.
- Оставляют на 5–10 минут. Жир растворяется, а нагар размягчается.
- После остаётся пройтись мягкой губкой и смыть загрязнения.
Если слой старый, процедуру повторяют или увеличивают время до 15 минут.
Важно не оставлять сковороду на огне без присмотра: вода может выкипеть, и соль пригорит ко дну. После очистки посуду промывают тёплой водой и вытирают насухо. Чугунную сковороду дополнительно прокаливают с маслом, чтобы восстановить защитный слой.
Почему это важно не только для вида
Старый нагар влияет на вкус блюд и на здоровье. При нагревании застарелый жир начинает дымить, выделяя неприятные вещества. Чистая сковорода готовит равномерно, еда не пригорает и сохраняет вкус. Особенно это заметно перед праздниками, когда хочется приготовить что-то сложное и дорогое без риска испортить блюдо запахом гари.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова раньше тоже мучилась с нагаром, пока не открыла для себя соль и горячую воду. Но со временем она заметила ещё одну хитрость: если после очистки протереть чугунную сковороду долькой сырого картофеля, а затем слегка прогреть, защитный слой восстанавливается быстрее и посуда дольше не ржавеет. А для алюминиевых сковород она советует не использовать соль слишком часто — металл мягкий, и абразив может оставить микроцарапины. Достаточно одного раза в месяц, а в остальное время лучше просто заливать горячей водой с каплей моющего средства.
Вывод
Соль и горячая вода — простой способ избавиться от нагара без дорогих средств и агрессивной химии. Регулярная очистка сохраняет вкус блюд и заботится о здоровье.
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