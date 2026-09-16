Кипячу 1 ложку — и сковородка сияет как новая: старый нагар отлипает, еда не пригорает

Нагар на сковороде не берёт ни губка, ни моющее средство, но вернуть посуде чистоту можно за несколько минут.

Рано или поздно каждая сковорода покрывается тёмным слоем, который не берёт ни губка, ни обычное моющее средство. Еда начинает пригорать, появляется запах гари, а посуда теряет вид. Кажется, что нужны дорогие средства или долгое оттирание. На самом деле есть способ проще: соль и горячая вода. Никакой химии, минимум усилий, пишет "Липецкие Новости".

Что происходит на сковороде

Нагар — это не просто грязь. Это спёкшийся слой жира, масла и остатков пищи, который при нагревании превращается в плотную корку. Со временем он накапливается, и сковорода начинает вести себя иначе: еда прилипает, блюда приобретают запах старого жира. Этот слой нужно удалять регулярно, иначе он становится источником вредных веществ при готовке.

Почему соль и вода работают

Соль — мягкий абразив. Она снимает загрязнения, не царапая поверхность. Горячая вода растворяет жир и размягчает нагар. Вместе они действуют эффективно, но без агрессии: никаких кислот, щелочей и резких запахов. Метод подходит для чугунных и алюминиевых сковород. Для антипригарных — с осторожностью, мягкой губкой и без длительного воздействия.

Как очистить:

Сковороду разогревают на среднем огне несколько минут. Затем добавляют 1 ложку соли и заливают горячей водой — не кипятком, чтобы не повредить покрытие. Оставляют на 5–10 минут. Жир растворяется, а нагар размягчается. После остаётся пройтись мягкой губкой и смыть загрязнения.

Если слой старый, процедуру повторяют или увеличивают время до 15 минут.

Важно не оставлять сковороду на огне без присмотра: вода может выкипеть, и соль пригорит ко дну. После очистки посуду промывают тёплой водой и вытирают насухо. Чугунную сковороду дополнительно прокаливают с маслом, чтобы восстановить защитный слой.

Почему это важно не только для вида

Старый нагар влияет на вкус блюд и на здоровье. При нагревании застарелый жир начинает дымить, выделяя неприятные вещества. Чистая сковорода готовит равномерно, еда не пригорает и сохраняет вкус. Особенно это заметно перед праздниками, когда хочется приготовить что-то сложное и дорогое без риска испортить блюдо запахом гари.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова раньше тоже мучилась с нагаром, пока не открыла для себя соль и горячую воду. Но со временем она заметила ещё одну хитрость: если после очистки протереть чугунную сковороду долькой сырого картофеля, а затем слегка прогреть, защитный слой восстанавливается быстрее и посуда дольше не ржавеет. А для алюминиевых сковород она советует не использовать соль слишком часто — металл мягкий, и абразив может оставить микроцарапины. Достаточно одного раза в месяц, а в остальное время лучше просто заливать горячей водой с каплей моющего средства.

Вывод

Соль и горячая вода — простой способ избавиться от нагара без дорогих средств и агрессивной химии. Регулярная очистка сохраняет вкус блюд и заботится о здоровье.

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