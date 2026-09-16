Кочаны капусты сохранятся до весны: укутайте их в такую «шубу» — овощ будет будто только с грядки

Для сохранения белокочанной капусты до весны вовсе не требуется применения сложных технологий. Согласно методике агронома Ксении Давыдовой, достаточно обеспечить кочанам надлежащую теплоизоляцию.
Подготовительный этап
Перед началом процесса капусту после срезки необходимо выдержать в течение некоторого времени для просушки и отвердевания основания.
Рекомендуется разместить кочаны в теплице, предварительно удалив поврежденные и пожелтевшие листья. По истечении недели можно приступать к упаковке.
«Шуба» для капусты
Технология включает обертывание кочанов газетной бумагой в несколько слоев с последующей фиксацией стрейч-пленкой.
Далее подготовленные кочаны помещаются в сетчатые мешки и подвешиваются к потолку или несущим балкам погреба. Размещение продукции на полу не рекомендуется во избежание снижения сроков хранения.
Ранее мы рассказали, как спасти урожай от заморозков.