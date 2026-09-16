Мы жарим шампиньоны неправильно: 5 ошибок, из-за которых грибы становятся резиновыми и водянистыми

Готовить шампиньоны просто, но все же некоторые домашние кулинары получают вместо упругих грибов водянистые. Причина плачевного результата в ошибках при подготовке грибов и самой жарке, считает кулинарный блогер Наталья Калнина.
1. Мытьё вместо чистки
Шампиньоны впитывают воду как губка. Если помыть их под краном или замочить, при жарке вода начнёт испаряться и грибы будут тушиться, а не жариться, и станут резиновыми.
Не мойте грибы. Протрите их сухой или слегка влажной салфеткой, а сильно загрязнённые места просто срежьте ножом.
2. Не дали влаге испариться
Даже после чистки на грибах остаётся естественная влага. Если сразу бросить их на сковороду, они начнут тушиться в собственном соку.
После нарезки оставьте грибы на 10–15 минут. Или выложите их на сухую разогретую сковороду без масла и готовьте на среднем огне, помешивая, пока вся жидкость не выпарится. И только потом добавляйте масло.
3. Неправильная нарезка и тесная посуда
Если кусочки разного размера, они готовятся неравномерно. А на маленькой сковороде грибы лежат горой и парятся, а не жарятся.
Режьте грибы одинаковыми ломтиками. Используйте большую широкую сковороду с толстым дном.
4. Соль в начале жарки
Соль вытягивает влагу. Если посолить грибы сразу, они быстро пустят сок и начнут тушиться.
Солите в самом конце, когда грибы уже подрумянились. Тогда соль раскроет вкус, но не помешает корочке.
5. Постоянное помешивание
Если всё время мешать грибы, они не зарумянятся. Корочка не успеет образоваться.
Выложите грибы на сковороду и оставьте на 2–3 минуты, не трогая. Затем переверните и дайте поджариться с другой стороны. Так появится золотистый цвет и ореховый привкус.
Вывод
Сухие грибы, просторная сковорода, выпаривание влаги, соль в конце и терпение — вот что делает шампиньоны вкусными. Немного внимания к деталям - и обычные шампиньоны станут полноценным блюдом.
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