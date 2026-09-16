Мы жарим шампиньоны неправильно: 5 ошибок, из-за которых грибы становятся резиновыми и водянистыми

Новости по теме

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Перейти

Стакан кефира и чуток колбасы — на выходе минутная вкуснятина на сковороде: нежнее и вкуснее хачапури

Перейти

1 стакан на 10-летнюю сковороду — и она снова как из магазина: прощаемся с маслом при жарке

Перейти

Ставлю 1 стакан с солью в комнату - и прыгаю от радости: воздух свежее, дышать легче

Перейти

Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

Перейти