До Петербурга за два часа: куда отвезет новый российский суперпоезд

В скором времени можно будет выпить кофе в Твери, поработать в Москве и поужинать в Петербурге за один день.

Россия — огромная страна. Путешествие из одного региона в другой часто занимает много времени. Но скоро всё изменится. В России возведут сеть высокоскоростных железных дорог.

Новые трассы соединят крупнейшие города и затронут почти 80% населения страны, рассказал глава РЖД Олег Белозеров, сообщает ТАСС.

Куда помчимся?

Всего в стране планируют запустить пять супербыстрых направлений. Главным транспортным узлом станет Москва. Оттуда поезда поедут по следующим маршрутам:

Санкт-Петербург;

Минск;

Екатеринбург (через Казань);

Адлер;

Рязань.

Кроме того, скоростные электрички свяжут столицу с центрами десяти соседних областей.

Первый на очереди — Петербург

Строительство первой магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом уже идет полным ходом. Дорогу протяженностью 700 километров планируют сдать в 2028 году.

Поезда по ней будут лететь со скоростью до 400 км/ч. Дорога от одной столицы до другой займет всего 2 часа 15 минут (сейчас на «Сапсане» мы едем около четырех часов).

Новая трасса пройдет через шесть регионов. В них живут 30 миллионов человек. Эксперты подсчитали, что к 2030 году этой дорогой будут пользоваться 23 миллиона пассажиров в год.

На чём будем ездить?

Для новых магистралей в России уже разрабатывают собственный поезд. Это будет полностью отечественный состав. В нем сделают всё для удобства пассажиров: плавный ход, быстрый Wi-Fi, розетки у каждого кресла и даже отдельные зоны для пассажиров с детьми.

Зачем это нужно обычным людям?

Новые дороги — это не просто экономия времени. Это возможность жить в одном городе, а учиться или работать в другом.

Например, можно будет спокойно купить квартиру в Твери или Великом Новгороде и каждый день ездить на работу в Москву или Петербург.

Расстояния перестанут быть преградой. А еще такие стройки дают мощный толкач экономике: появляются новые рабочие места, развивается туризм и малый бизнес вдоль всей трассы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.