До Петербурга за два часа: куда отвезет новый российский суперпоезд

Россия — огромная страна. Путешествие из одного региона в другой часто занимает много времени. Но скоро всё изменится. В России возведут сеть высокоскоростных железных дорог.
Новые трассы соединят крупнейшие города и затронут почти 80% населения страны, рассказал глава РЖД Олег Белозеров, сообщает ТАСС.
Куда помчимся?
Всего в стране планируют запустить пять супербыстрых направлений. Главным транспортным узлом станет Москва. Оттуда поезда поедут по следующим маршрутам:
- Санкт-Петербург;
- Минск;
- Екатеринбург (через Казань);
- Адлер;
- Рязань.
Кроме того, скоростные электрички свяжут столицу с центрами десяти соседних областей.
Первый на очереди — Петербург
Строительство первой магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом уже идет полным ходом. Дорогу протяженностью 700 километров планируют сдать в 2028 году.
Поезда по ней будут лететь со скоростью до 400 км/ч. Дорога от одной столицы до другой займет всего 2 часа 15 минут (сейчас на «Сапсане» мы едем около четырех часов).
Новая трасса пройдет через шесть регионов. В них живут 30 миллионов человек. Эксперты подсчитали, что к 2030 году этой дорогой будут пользоваться 23 миллиона пассажиров в год.
На чём будем ездить?
Для новых магистралей в России уже разрабатывают собственный поезд. Это будет полностью отечественный состав. В нем сделают всё для удобства пассажиров: плавный ход, быстрый Wi-Fi, розетки у каждого кресла и даже отдельные зоны для пассажиров с детьми.
Зачем это нужно обычным людям?
Новые дороги — это не просто экономия времени. Это возможность жить в одном городе, а учиться или работать в другом.
Например, можно будет спокойно купить квартиру в Твери или Великом Новгороде и каждый день ездить на работу в Москву или Петербург.
Расстояния перестанут быть преградой. А еще такие стройки дают мощный толкач экономике: появляются новые рабочие места, развивается туризм и малый бизнес вдоль всей трассы.
Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.